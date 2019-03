Părintele Necula, avertisment pentru creștini! Pericol uriaș pentru credincioșii din România! „Trebuie să știți...”

Într-un interviu acordat recent, celebrul părinte Constantin Necula a transmis credincioșilor un avertisment cât se poate de important. Ce trebuie să facă creștinii și la ce ar trebui să fie atenți?

Părintele Constantin Necula a spus că recomandă creştinilor ortodocşi „să se apropie de Spovedanie, de Sfânta Scriptură şi citirea cărţilor duhovniceşti, mai cu seamă a Vieţilor Sfinţilor. Şi curaj mult celor care încep că postească. Este un exerciţiu de libertate”.

Într-un interviu acordat recent, preotul a transmis un avertisment cât se poate de important credincioșilor, mai ales pentru cei care folosesc internetul și diferitele rețele de socializare.

„Biserica este prezentă în mediul online. Cred că pentru creştini este o chestiune de alegere personală. Trebuie să știți că eu m-am retras din rumoarea Facebook-ului pentru a mă aduna pe lucrurile pe care le am de împlinit. Imediat au apărut conturi false care au cerut bani şi au transmis bazaconii pe numele meu. Cred că asta arată cât de fragilă e frontiera cu minciuna în spaţiul online. Cum constatăm, zilnic, abuzarea noastră cu ştiri false, alarmiste ori defetiste în ce priveşte lumea în care trăim. Biserica suntem noi. Depinde de fiecare dintre noi în parte cum alegem comunicarea şi calitatea ei. Biserica Ortodoxă Română ca instituţie este prinsă în reţeaua de comunicare a lumii moderne nu doar prin site-uri ori postări online, nu doar prin agenţiile sale de presă (Basilica, Trinitas, Renaşterea etc), ci şi prin tinerii care o alcătuiesc. Am avut în septembrie, la Sibiu, Întâlnirea Internaţională a Tinerilor Ortodocşi, ediţia a V-a. Parte din comunicare s-a făcut prin sprijinul generos al echipelor de tineri voluntari şi prin intermediul tinerilor”

Sursa: Agerpres