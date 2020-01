Proteste la Liceul German din Arad, unde 40 de copii au ajuns la spital: ”Autoritățile și-au bătut joc. Sunt prea multe semne de întrebare!”

”Nu aş vrea să tărăgâneze acest lucru la nesfârşit, cât durează o cercetare? Vor plimba dosarele dintr-o parte în alta până se vor pierde?”, a explicat o femeie.

Cu măşti chirugicale pe faţă şi banderole albe pe braţe, părinţii şi elevii au protestat aseară în faţa liceului german din Arad, după ce copii lor au ajuns la spital. 40 de elevi acuzau stări de rău şi iritaţii pe piele chiar în prima zi de şcoală, după vacanţa de iarnă. Apoi, după curăţenia generală când şcoala s-a redeschis, alţi 20 de copii au ajuns din nou la spital.

Otrava cu care s-a făcut dezinsecţia în Liceul German din Arad face noi victime. Alţi 13 copii au ajuns la spital

”Iar după ce am ajuns acasă în data de 14 seara, Alexandra a făcut din nou o criză şi am chemat ambulanţa şi am fost la UPU. Ei spun că este o reacţie probabil, a făcut şi un atac de panică, nu ştiu nici ei probabil sau nu au voie să ne spună.”, a mai explicat ea.