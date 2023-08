Părinții lui Vlad Pascu au un trecut spectaculos. Ce legătură au afaceriștii cu unul dintre locotenenții lui Sile Cămătaru

Conform lumeapolitica.ro, Vlad Pascu, șoferul care a provocat accidentul mortal de la 2 Mai provine dintr-o familie foarte bogată și cu un trecut spectaculos. Mihail Claudiu Pascu, tatăl lui, și Miruna Pascu, mama, apar în proiecte de zeci de milioane de euro sau alături de persoane din lumea interlopă.

Mihail Claudiu Pascu, tatăl lui Vlad Pascu, și Miruna Pascu, mama șoferului, apar în proiecte de zeci de milioane de euro sau alături de persoane din lumea interlopă.

Părinții lui Vlad Pascu au un trecut spectaculos. În ce dosare apar Mihail Claudiu Pascu și Miruna Pascu

Mihail Claudiu Pascu și Miruna Pascu apar în dosarul lui Sile Cămătaru. Conform documentelor prezentate de lumeapolitica.ro, părinții lui Vlad Pascu au dat bani cu camătă și au calitatea de martori.

”Astfel, în aprilie 2003, partea vătămată Voiculescu Radu Gheorghe a împrumutat de la martorii Pascu Mihai Claudiu și Pascu Miruna suma de 75.000 USD cu dobânda de 6% pe lună încheind în acest sens contractul de vânzarea-cumpărare autentificat sub nr. din 24.04.2023 de BNP Mone Gabriela Olga, având ca obiect ”vânzarea” imobilului aparținând părții vătămate, situat în com Mogoșoaia, jud. Ilfox, compus din teren în suprafață de 1.000 mp și construcție edificată de acesta, tip parter plus etaj.

Deși în realitate a fost vorba de un împrumut, s-a ales varianta încheierii unui contract de vânzare cumpărare și nu a unui contract de împrumut cu garanție imobiliară, aceasta fiind practica utilizată în situația în care anumite persoane fizice oferă sume de bani cu acest titlu pentru asigurarea recuperării creanței și pentru a evita ulteriori proceduri costisitoare și îndelungate ce ar trebui să fie efectuate în cadrul executării silite imobiliare.”, se arată în motivarea deciziei nr. 769 în dosarul nr. 28733/3/2005, ăn care judecătorii de la Înalta Curte de Casație și Justiție au respins recursul lui Sile Cămătaru împotriva condamnării la 11 ani de închisoare.

În document se arată că ulterior, pentru că expira perioada, partea vătămată a apelat la Silviu Dudiță, cunoscut drept Fluturică, pentru a achita împrumutul luat de la Mihail Claudiu Pascu și Miruna Pascu.

Din această afacere, soții Pascu au obținut 28.000 de euro, după ce au vândut imobilul cu 103.000 de euro către locotentul lui Sile Cămătaru.

De altfel, nu este prima dată când numele soților Pascu sunt legate de afaceri imobiliare. Cei doi apar în scandalul legat de construirea unui hotel de zece etaje pe Bd. Expoziției nr 22, dar și în legătură cu o inginerie imobiliară din Parcul Școala Herăstrău.

Mihail Claudiu Pascu a câștigat procesul cu Clotilde Armand, iar primarul Sectorului 1 este obligată de către instanță să emită autorizația de construire pentru imobilul cu 10 etaje de pe Bulevardul Expoziției. Pentru fiecare zi de întârziere, aceasta trebuie să-i plătească 1.000 de lei lui Pascu.

Vlad Pascu a ucis doi tineri și a rănit alți trei în accidentul de la 2 Mai

Aflat sub influența substanțelor interzise, Vlad Pascu s-a urcat la volanul mașinii tatălui său, un Mercedes decapotabil. Pe raza localității 2 Mai, tânărul de 19 ani a lovit un grup format din opt persoane.

O fată și un băiat au murit, iar alți trei tineri au fost răniți. Vlad Pascu și-a continuat drumul, fără să realizeze ce a făcut. Le-a spus polițiștilor că ar fi lovit o pasăre sau o vacă.

Aparatul drugtest a arătat că tânărul de 19 ani a consumat cocaină, amfetamină și metamfetamină.

Cu ce s-ar ocupa părinții lui Vlad Pascu, autorul accidentului de la 2 Mai. Monica Tatoiu: "Tatăl lui mă amenința și mă înjura"