Pe cine sensibilizează? Bărbatul își jelește cele 850 de suflete care îi sunt luate cu forța după ce le-a salvat de la moarte și le-a crescut. Pe mâinile cui vor ajunge?

Mesajul de mai jos a fost postat în mediul online și face înconjurul țării:

"Imaginea asta face turul grupurilor de pe Facebook. Pe cine sensibilizeaza? Intr-un colt de Romania, un Om isi plange suferinta, iar inima i se rupe in 850 de bucati. 850 de catelusi pe care i-a salvat si de care a avut grija cum a putut mai bine, ii sunt luati. O parte dintre ei pleaca cu Oameni buni. O parte asteapta sa li se decida soarta. Fie vor fi salvati de Oameni buni, fie vor fi omorati de hingheri.



Pentru cine nu stie, este vorba despre domnul Radu Termure, care este evacuat (la cererea proprietarului) de pe un teren, pe care a locuit timp de 13 ani si pentru care a platit chirie.

Un Om traieste o mare drama si in alte case din acelasi oras, alti oameni se uita la TV si asteapta sa le treaca viata.



Omul are nevoie de Oameni, sa-si salveze "copiii" si sa-i stie pe maini bune. Nu are timp, in cateva zile trebuie sa elibereze, altfel autoritatile isi vor face de cap, cum stiu ele mai bine.

Scrieti-i si Ajutati-l! Asumati-va 2-5 catei sau cati aveti posibilitatea.

Blestemele si rugamintile si emoticoanele nu ajuta. Este nevoie de implicare concreta, de mers si luat catei.