Premieră mondială. Chirurgii au transplantat cu succes un rinichi de porc unui om pentru întâia dată

Chirurgii din SUA sunt cei care au realizat această premieră mondială. Ei au transplantat pentru întâia dată unui pacient uman un rinichi de porc. Organul a început să funcționeze așa cum trebuie, a scris Daily Mail, fără a exista o respingere imediată de către sistemul imunitar al beneficiarului.

Procedura, efectuată la spitalul NYU Langone Health din New York, marchează "un pas important" în încercarea de multe decenii de a folosi organe de la animale la oameni, a mai scris presa străină. Totodată, transplantul a implicat utilizarea unui porc ale cărui gene fuseseră modificate, astfel încât țesuturile animalului să nu mai conțină o moleculă care declanșa în mod normal respingerea aproape instantanee, a relatat Daily Mail.

Beneficiarul care a primit rinichiul de porc a fost o pacientă aflată în moarte cerebrală, cu disfuncții renale. Familia ei a fost cea care și-a dat consimțământul înainte ca femeia să fie deconectată de la aparatele care o țineau în viață.

Timp de trei zile, noul organ a fost ținut atașat de vasele de sânge ale pacientei și menținut în afara corpului ei, astfel încât cercetătorii să poată analiza procesul. Dr. Robert Montgomery, chirurg specialist, a declarat, conform Daily Mail, că rezultatele testelor efectuate asupra funcţiei rinichiului transplantat ''au arătat destul de normal''. Rinichiul a produs ''cantitatea de urină așteptată'' de la un rinichi uman transplantat, a mai spus acesta, și nu au fost dovezi ale unei respingeri clare și precoce, observată atunci când sunt transplantaţi rinichi de porc nemodificaţi la primate non-umane.

''Nivelul anormal al creatininei destinatarului - un indicator al funcţie renale deficitare - a revenit la normal după transplant'', a mai precizat doctorul Robert Montgomery.

În Marea Britanie, mai mult de 6.100 de oameni așteaptă un transplant de organ, arată ultimele date, conform sursei menționate mai sus, iar dintre aceștia, 4584 așteaptă un transplant de rinichi. Pe de altă parte, în Statele Unite ale Americii, precizează Daily Mail, sunt aproape 107.000 de persoane care așteaptă în prezent transplant de organe, între care peste 90.000 au nevoie de un transplant de rinichi, potrivit United Network for Organ Sharing.

În mod normal, pentru un transplant de rinichi, un pacient așteaptă între trei și cinci ani.

Cercetătorii încearcă de zeci de ani posibilitatea utilizării organelor de animale pentru transplanturi, lucru care nu s-a putut pune în practică din cauza respingerii imediate a acestora de către corpul uman.

JUST IN: Surgeons tested a pig kidney transplant in a human patient — and for the first time, it worked https://t.co/LDxL7ImJZ7