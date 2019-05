Theresa May și-a dat demisia! Premierul britanic, în lacrimi în urma scandalului pe tema Brexit: ”Am făcut tot ce am putut!”

Theresa May, premierul britanic, și-a dat demisia din fruntea guvernului, în urma nenumăratelor încercări de a ajunge la un acord pe tema Brexit.

Premierul a anunțat că va pleca din fruntea Partidului Conservator pe 7 iunie, urmând să fie ales un nou lider, care o va înlocui.

“Am făcut tot ce am putut pentru a realiza Brexit. Am făcut tot ce am putut pentru a îi convinge pe parlamentari să susţină acordul, dar din nefericire, nu am reuşit”, a spus May.

Ba mai mult, la finalul discursului, ea a început să plângă, în timp ce spunea că a fost o onoare să servească ţara pe care o iubeşte.

Premierul britanic Theresa May nu a reuşit să-şi convingă majoritatea şi nici opoziţia în Parlament cu planul său al ”ultimei şanse” în vederea implementării Brexitului, crticat de toate partidele.

Parlamentari din ambele părţi ale disputei privind Brexitul au declarat că propunerile sunt superficiale. La câteva ore după anunţul lui May, peste 20 de conservatori care au susţinut acordul la ultimul vot au anunţat că îl vor respinge acum.



Premierul britanic a anunţat marţi o serie de compromisuri - inclusiv posibilitatea unui al doilea referendum şi rămânerea într-o uniune vamală temporară cu Uniunea Europeană (UE) -, cu scopul de a încerca să obţină o susţinere a planului său cu privire la Brexit a majorităţii deputaţilor.

May a anunţat iniţial că va informa cu privire la demisia sa după ce acordul Brexitului va fi votat de parlament în prima săptămână din iunie.