Prețuri record în piețele din România. Cât a ajuns să coste un kilogram de carne sau de cârnați în macelarii

Efectele inflației au început deja să se simtă în buzunarele românilor. Piața românească se confruntă cu o creștere masivă a prețurilor. La o simplă sesiune de cumpărături, românii sunt nevoiți să plătească dublu, față de acum câteva luni și potrivit speciliștilor, lucrurile vor mai sta așa o vreme.

Cât a ajuns să coste un kilogram de carne în măcelării

În ultimele luni, prețurile au explodat indiferent de industria despre care vorbi. De la carburanți, la produse alimentare sau alte sevicii, româniii sunt nevoiți acum să scoată din buzunar. Valorare unui coș de cumpărături banale care în urmă cu câteva luni era de aproximativ 300 de lei, se ridică acum la 500 de lei, potrivit Cancan.ro.

Potrivit aceleiași surse, un kilogram de carne de vită s-a scumpit cu 40% față de aveeași perioadă a anului trecut. În prezent, un singur kilogram de carne costă, în măcelării, 40 de lei.

„Preţurile depind de domeniu. De exemplu, la porcine preţul a crescut pentru că nu mai sunt ferme la noi în ţară şi foarte multe vin de afară, iar preţul este dictat de acolo. Vită şi oaie nu se mai găseşte, sau e din ce în ce mai greu de procurat. La vită şi la oaie, e undeva la 35- 40% faţă de anul trecut”, a explicat proprietarul unei carmangerii.

În același timp, un kilogram de cârnați costă și 50 de lei, iar un kilogram de telemea veche de oaie are ajunge la 48 de lei. Și ardeii capia, pe care gospodinele îi coc, an de an, la începutul toamnei, costă acum 11 lei.

În ceea ce privește roșiile de sezon, la care poftesc cu toții, un kilogram se vinde cu peste 6 lei.

Inflația a sărit de 15% și va mai rămâne așa câteva luni bune

Inflația, măsurată prin avansul prețurilor de consum, a sărit de 15% în luna iunie 2022, cel mai înalt nivel din ultimii 19 ani, transmite Mediafax.ro. Cu toate acestea, față de lunile anterioare, creșterea a încetinit, însă asta nu însemnă că majorarea prețurilor se apropie de final.

Vârful de inflaţie va fi atins, cel mai probabil, în trimestrul trei al acestui an în condiţiile în care s-a materializat scenariul de risc publicat în primăvară de Banca Naţională, consideră purtătorul de cuvânt al băncii centrale, Dan Suciu.

„Vârful de inflaţie va fi atins probabil în trimestrul trei. Scenariul nostru principal pe care l-am publicat în primăvară vorbea despre un vârf în lunile iunie, iulie, dar aveam şi un scenariu al doilea, de risc, cu multe elemente care ar fi presupus riscuri suplimentare. Din păcate s-a materializat acel scenariu. Toate riscurile pe care le-am pus, de la preţurile la combustibil, la materii prime, în creştere pe plan mondial, o perioadă agricolă cu anumite dificultăţi, continuarea războiului din Ucraina şi alte câteva pe plan intern s-au materializat şi, în consecinţă, vârful din trimestrul acesta se mută probabil în trimestrul al treilea", a Dan Suciu, la Digi24

