UPDATE: Pacienta arsă pe masa de operație de la Spitalul Floreasca a murit în urmă cu puțin timp

Medicul Mircea Beuran, declarații exclusive despre incidentul de la Floreasca: „În clipa în care au folosit electrocauterul, au simţit miros de priză arsă”

Panicaţi, asistentele şi brancardierii din sala de operaţie au aruncat peste bolnavă găleţi cu apă ca să stingă flăcările.

"Am auzit țipete, strigându-se: Foc! VENIȚI CU APĂ! Colega mea a luat un lighean, iar eu am luat o găleată cu apă din filtru. În timp ce mă îndreptam spre sală, brancardierul mi-a luat găleata din mână, ducându-se el în sala 1." , spune una dintre îngrijitoare.

Echipa medicală susţine că a anunţat imediat conducerea spitalului despre incident, însă Ministrul Sănătăţii spune că a aflat abia după o săptămână. Corpul de Control a ajuns de ugenţă astăzi la spital.

Au dat declaraţii asistente, brancardieri şi îngrijitoare. Nu şi medicul care a semnat protocolul intervenţiei, Mircea Beuran, care este şi şeful Clinicii de Chirurgie de la Spitalul Floreasca. Chirurugul susţine că NU era în sală în momentul incidentului.

”În clipa în care eu am ajuns, bolnava era deja mutată din sala unde s-a produs incidentul în altă sală şi echipa încerca să facă hemostază, adică oprirea sângerării. M-am asociat echipei, echipa era şocată. Odată ce am intrat, am preluat operaţia şi am finalizat-o.”, a dezvăluit și Mircea Beuran, medic chirurg.