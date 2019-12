Medicul Mircea Beuran, declarații exclusive despre incidentul de la Floreasca: „În clipa în care au folosit electrocauterul, au simţit miros de priză arsă”

Prof. dr. Mircea Beuran faptul că în momentul în care echipa medicală a folosit electrocauterul, medicii simţind în acel moment miros de cabluri arse. Acest eveniment a fost povestot în amănunt de către medic.

Medicul Beuran, explicaţii despre cazul pacientei care a luat foc pe masa de operaţie

"Filmul acestei situaţii este următorul. În urmă cu 10-12 zile, această pacientă s-a prezentat la noi, adusă de colegi chirurgi, care ne-au rugat să intervenim. Am reuşit să facem o operaţie, numai că, în ziua de 22 decembrie pacienta face o hemoragie digestivă severă. Un coleg de-al meu, fiind duminică, sesizează acest lucru, îmi dă telefon şi le spun că trebuie dusa la sala de intervenţie şi voi veni să ajut echipa. Au dus bolnava în blocul operator, unde, în sala respectivă, în clipa în care au folosit electrocauterul, au simţit miros de priză arsă. Imediat, au sesizat că, de sub câmpurile operatorii apare fum. În clipa aceea au mobilizat câmpul operator, dar, întrând aer sub câmp, s-a autoaprins, s-a produs o scânteie. În clipa în care s-a produs acest foc, echipa a căutat prin diferite mijloace de stingere a flăcării şi cineva a adus un vas cu apă să stingă focul. Eu nu eram atunci în blocul operator şi lucrul acesta se poate dovedi uşor cu camerele de luat vederi. În clipa în care eu am ajuns la spital, bolnava era deja mutată în altă sală şi echipa căuta să facă oprirea sângerării. Atunci am aparut şi eu şi m-am asociat echipei, care era şocată de cele întâmplate. Am preluat operaţia, am finalizat-o, apoi am ajutat împreună cu echipa de arşi şi am pregătit tot ce trebuia pentru transferul pacientei. Suprafaţa arsurii la momentul evaluării era de 20-30%, de gradul 1-2. Aş vrea să menţionez că, în primul rând, imediat ce s-a terminat actul operator, am anunţat personal managerul spitalului, medicul operator şi familia acestei paciente. Nu s-a căutat să se muşamalizeze nimic. Incendiul s-a petrecut în spaţiul în care sunt cablurile, iar ancheta tehnică va verifica aparatul şi modalitatea în care s-a făcut tot acest aranjament al echipamentelor. Echipa operatorie intră în sală ştiind că totul este verificat. Echipa de medici intră să facă operaţia, nu să verifice instalaţiile. Mai mult, nu ştiu de ce nu s-a folosit un extinctor. Nu au funcţionat nici instalaţiile care trebuie să sesizeze fumul. Echipa care a fost la început a făcut o notă informativă către conducerea spitalului, în care a spus tot ce s-a întâmplat. Eu am contrasemnat pe acel document, ca am luat la cunostinta, pentru ca am finalizat operaţia. Conducerea spitalului a avut toate datele in momentul in care a avut loc evenimentul", a declarat medicul Beuran, într-o intervenţie la Antena 3.

Citește și: „A ars ca o torță”! Pacientă arsă pe masa de operație, la Spitalul Floreasca. Incidentul, confirmat de ministrul Sănătății