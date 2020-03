Școlile s-au închis și reclamele s-au înmulțit. Raed Arafat este indignat: „Își bat joc de măsurile pentru prevenirea răspândirii noului coronavirus”

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Rad Arafat, afirmă că sunt oameni care ”îşi bat joc” de măsurile dispuse de autorităţi. Este vorba despre cei care au început să distribuie reclame la cluburi de vacanță, drept o soluție pentru părinții care nu au cu cine să-și lase copiii cât timp aceștia sunt la locul de muncă.

Citește și: Raed Arafat, ferm pe poziții în ceea ce privește bisericile: ”Se închide ușa. E vorba de spații închise, există risc de transmitere mai mare!”

„Noi luăm măsura de a închide şcolile ca să reducem contactul şi să reducem posibilitatea de răspândire şi apar reclame pentru cluburile după şcoală sau cluburile de vacanţă, ca să nu le spună after school şi cu o sută de lei pe zi să pui copiii toţi împreună acolo. Asta înseamnă că măsura pe care am luat-o nu mai are niciun rost”, a declarat Raed Arafat la Antena 3.

Raed Arafat a anunţat totodată că autorităţile iau în calcul închirierea unor unităţi hoteliere sau pensiuni în care să fie cazaţi cei aflaţi în carantină instituţionalizată şi că au cerit prefecţilor să găsească hoteluri sau pensiuni care să poată fi închiriate pentru carantină, sub pază.