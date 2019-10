Primarul care a umilit o elevă în clasa a șaptea, declarații uluitoare! A făcut-o să plângă în fața colegilor ei! „Ce altceva să-i faci? Că nu poţi s-o atingi nici cu o floare”

Primarul care a umilit o elevă în clasa a șaptea, în comuna Petrăchioaia, județul Ilfov, s-a apărat în urma incidentului. El susține că „i-a vorbit frumos copilei”, deși admite că i-a interzis inițial, în fața colegilor ei, să mai meargă cu microbuzul școlar.

Eleva în clasa a șaptea, în vârstă de 13 ani, a fost umilită de primarul comunei Petrăchioaia, după un incident în microbuzul școlar. Edilul i-a interzis copilei să mai meargă cu microbuzul școlar. Cazul a fost semnalat de profesoara fetei, Cristina Tunegaru, care predă la școala din localitate.

„La închiderea uşii, fata a tras intenţionat sau foarte tare de uşă şi s-a rupt sistemul de blocare al uşii de jos. Aşa spune şoferul, eu nu am văzut. Acesta s-a deranjat şi i-a spus copilului să coboare din maşină pentru că nu respectă regulamentul. Fiecare şofer are un regulament în care se spune să nu se trântească uşa, să se facă linişte şi altele”, a spus Mihai Dobre, primarul comunei Petrăchioaia.

Mihai Dobre este şi şeful direct al şoferului care transportă elevi cu microbuzul destinat acestui serviciu.

Primarul a recunoscut că, de fapt, în microbuzul școlar nu a fost stricat sistemul de blocare, ci un „plastic”.

Edilul a mai povestit, potrivit adevarul.ro, că familia fetei, însoţită de alte persoane, a mers la casa şoferului pentru a cere explicaţii şi l-au ameninţat pe acesta că-i incendiază locuinţa şi maşina.

„Duminică după-amiază, şoferul vine la mine şi zice «Şefule, eu îmi dau demisia», deoarece a fost ameninţat”, a spus el.

Aşa au luat decizia ca luni, 30 septembrie, să meargă la şcoală pentru a clarifica situaţia. Mihai Dobre susţine că acel careu şcolar nu a fost convocat de el, ci este un obicei al instituţiei de învăţământ ca dimineaţa, înainte de cursuri, toţi elevii să se adune în curte.

„În urma discuţiei purtate cu directorul şi alţi profesori am decis să-i spunem copilului că 30 de zile nu mai merge cu microbuzul pentru ce a făcut. Ce altceva să-i faci? Că nu poţi să-i scazi nota la purtare, nu poţi s-o atingi nicio floare. Am scos fata în faţă. I-am zis frumos: «Domnişoară, vină în faţă să vadă şi colegii tăi ce ai făcut joi». I-am vorbit frumos, ne-am despărţit frumos”, a susținut primarul care, însă, nu a putut indica un regulament care-i permite să ia o astfel de decizie.

Pe platforma de socializare Facebook, primarul a publicat următorul mesaj: „Dragii mei, în cele ce urmează, va voi spune variantă pe care eu o cunosc- elevă de clasă a șaptea are un comportament în afară regulamentelor de transport în microbizul școlar de mai mult timp-vorbește urât, trântește ușile, s.a.m.d. Ceea ce a culminat în ziua de joi, 26.09, cu distrugerea sistemului de siguranță al ușii microbuzului.

Din acest motiv, șoferul a refuzat să o mai transporte de la școală către domiciliu, ulterior aducându-mi la cunoștință faptul că părinții elevei au mers la șofer acasă, l-au amenințat cu incendierea locuinței, totodată aducându-i injurii și alte amenintări, precum: că ce ține așa mult la mașină aia și ce are cu față lor. Urmare a celor menționate mai sus, șoferul a venit să-mi spună că el își da demisia. Urmare a discuției purtate am reușit să-l conving să transporte în continiare copiii. Potrivit regulamentului am decis, împreună cu dl. Director al Școlii Gimnaziale nr.1 Petrachioai și câțiva profesorii că elevă să nu mai circulă cu microbuzul școlar pe o perioadă de 30 de zile, ulterior revenind asupra acestei decizii, permițându-i elevei accesul în microbuz, această refuzând-l. Nu a fost intenția mea să o umilesc, dar regulemanetele și bunul simț trebuiesc respectate. (...) Îmi doresc o școală civilizată pentru copiii noștri”.

Mama copilei, revoltată: „Mi-au pus fata la zid, de zici că a făcut o crimă”

Ionica Galbenu, mama fetei care a fost umilită de primar, a spus că luni dimineaţa nu-i venea să creadă când şi-a văzut copila scoasă şi certată în faţa tuturor elevilor.

„Am mers la şcoală şi acolo domnul primar a scos toţi elevii în curte şi o certa pe fata mea. Fata a început să plângă. Fata mea era pusă la zid în faţa celorlalţi de ziceai că a făcut o crimă”, a povestit ea.

Femeia a mai spus că ea a aflat de cele petrecute chiar de la copiii din microbuzul şcolar, care i-au povestit că şoferul, până să o dea jos pe fiica ei, i-ar fi adresat cuvinte urâte, precum „cioară” sau „jegoaso”.

„De ce suntem luaţi aşa? Ne văd că suntem ţigani, că suntem amărâţi, că nu avem nicio putere?”, s-a întrebat mama fetiței care a fost umilită de primarul din comună.

Temerile ei, faţă de ce s-ar putea întâmpla cu copila se accentuează mai ales că părinţii vor pleca la muncă în Anglia, iar fata şi fratele ei mai mic vor rămâne în grija unei bunici. Federaţia Naţională a Asociaţilor de Părinţi a anunţat că va sesiza cele întâmplate Consiliului Naţional pentru Combaterea Discriminării, Inspectoratului Şcolar Ilfov şi Ministerului Educaţiei.