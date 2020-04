Momentul sfâșietor în care o femeie infectată cu noul coronavirus e vizitată de fiica ei: ”Suntem lângă tine!” E prima oară în lume când e permisă vizita unui bolnav de COVID-19

”Nu aș fi vrut să fac niciodată acest video, dar vreau să spun că au murit rudele noastre au murit singure. A murit tata, nu am putut să-i fiu alături, nu am putut să o îmbrățișez pe mama, pe prietena mea, pe nimeni! Am trăit această durere singure! Singuri ca niște câini!

Așa sfârșim toți! Vă vor lua rudele și nu le veți mai vedea! Înțelegeți că trebuie să stați în casă!? În timp ce eu vorbesc cu voi, pe sub balconul mamei mele sunt oameni care se plimbă! Stați acasă! Stați acasă!!!”, spunea femeia într-un clip făcut public pe Facebook.