Prin ce a trecut un român în vacanță în Albania. Motivul pentru care experiența i-a lăsat un gust amar

Din dorința de noi experiențe, un român și-a planificat o vacanță în Albania, cu gândul de a se întoarce acasă cu amintiri de neuitat. Turistul a povestit însă că realitatea a fost una cu totul diferită, iar întreaga experiență i-a lăsat un gust amar. Iată ce a pățit în țara europeană.

Românul care a plecat în vacanță în Albania cu o autorulotă s-a întors în țară cu o dezamăgire profundă, după și-a pus toate așteptările în vacanța mult visată. Acesta a vorbit despre ce probleme a întâmpinat acolo, povestind că aproape toți comercianții încearcă să păcălească turiștii, în diverse moduri.

Prin ce a trecut un român în vacanță în Albania. Bărbatul a tras un semnal de alarmă

Bărbatul și-a împărtășit experiența negativă pe un grup destinat iubitorilor de călătorii, pentru ca nimeni să nu repete greșeala sa și să ridice un semnal de alarmă cu privire la înșelătoriile pe care le-a sesizat. Iată ce a pățit în țara europeană.

„Cu Albania m-am lămurit. De la sud la nord sau chiar de la Durres la Tirana este diferență de la cer la pământ, deși sunt numai câțiva km. În partea de sud este sărăcie maximă și în toate zonele turistice toți sunt puși pe japcă, doar are balta fraieri. Deja în Tirana, unde ne-am amestecat cu localnicii, nu a mai încercat nimeni nici o manevră. (…) Așa dezamăgire ce am trăit anul ăsta cu Albania nu am trăit în nici o țară din toată Europa”, a povestit acesta, pe un grup de Facebook.

Povestea sa a stârnit curiozitatea printre internauți, iar unul dintre aceștia l-a rugat să ofere mai multe detalii despre experiența din Albania. Bărbatul i-a sfătuit pe cei interesați să fie atenți la calitatea mâncării, dar și la patronii care, conform spuselor sale, ar fi puși pe „jecmănit” turiștii.

Ce ar păți turiștii în Albania. La ce să aveți grijă dacă urmează să ajungeți în țara europeană

„Albania este mai rea ca România anilor 2000. Sfatul meu este fii prudent la tot în mod special la ce mănânci, miroase înainte să bagi în gură chiar dacă restaurantul arată bine și nu te sfii sa faci scandal și să te ridici de la masă.

Am observat că media de capac pus este între 20 si 30% în general, motivând o diferență de schimb valutar sau mizând pe neatenție la rest”, a adăugat acesta.