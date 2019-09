De când ar urma să se susțină Evaluarea Națională cu cinci probe. Elevii de clasa a VII-a, primii afectați

Inițiativa a fost depusă în comisia de învățământ din Senat și propune ca aplicarea legii în privința schimbării Evaluării Naționale, în mod transdisciplinar, să fie amânată cu patru ani. Astfel, elevii aflați acum în clasa a VII-a vor susține examenul la fel ca până acum, notează hotnews.ro.

Proiectul are un singur articol în care se arată că „evaluarea Națională organizată la finalul clasei a VIII-a se va desfășura în conformitate cu prevederile prezentei legi începând cu generația de elevi care intră în clasa a V-a în anul școlar 2020-2021”.

Inițiativa, la propunerea profesorilor și a părinților care acuză că nu există metodologie

Amânarea aplicării legii a venit din partea părinților și a profesorilor, în condițiile în care Ministerul Educației nu a venit până acum cu o metodologie de examen, așa cum prevedea legea.

„Știam de problema asta demult. Noi am discutat-o în comisie. Am avut mulți părinți care și-au exprimat îngrijorarea . M-aș fi așteptat să vinî o inițiativă mai devreme și de la minister, pentru că am discutat de multe ori. N-aveau cum să rămână așa”, a declarat Lavinia Craioveanu, inițiatoarea legii, citată de HotNews.ro.