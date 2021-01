Raed Arafat s-a vaccinat anti-Covid: „Foarte uşor a fost. Nu am recomanda oamenilor să se vaccineze, dacă noi nu ne-am vaccina”

Șeful DSU s-a prezentat la Centrul de Vaccinare, spunând că autoritățile nu ar recomanda vaccinul împotriva Covid-19, dacă ele nu și-ar face vaccin. Așadar, secretarul de stat pentru situații de urgență precizat că vaccinul a fost unul ușor, ținând cont de faptul că el se vaccinează frecvent antigripal.

Raed Arafat a făcut vaccinul pe 11 ianuarie și va merge la rapel pe 1 februarie, potrivit News.ro.

Raed Arafat s-a vaccinat împotriva coronavirusului: „E un gest de normalitate”

„Vor continua colegii noştri să vină în următoarele zile. E un gest de normalitate. Noi am făcut un pas acum şi abia am aşteptat să ajung să pot să mă vaccinez şi am promis public că fac acest lucru şi mă bucur că l-am făcut. Nu am recomanda oamenilor să se vaccineze, dacă noi nu ne-am vaccina. Vaccinul e voluntar, nu e obligatoriu. E considerat vaccin sigur, e gratuit. Dacă reuşim toţi să îl facem, reuşim să ajungem cât mai repede către o situaţie de normalitate. Îndemnul meu către oameni e să nu asculte toate aceste ştiri nefondate despre vaccin şi să asculte toate indicaţiile oficiale despre vaccin. Mai avem o doză de făcut pe 1 februarie, doză de rapel. Foarte uşor a fost. Eu mă vaccinez sezonier antigripal”, a precizat Raed Arafat la Centrul de Vaccinare.