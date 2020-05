L-a enervat rău! Răspunul care te va șoca: Ce ar face Dan Negru cu 100 de euro? "Ăla zgarcitu' pe care-l știi de mic"

Prezentatorul TV este deseori numit de către internauți "zgârcit", iar el le demonstrează că, de fapt, este suficient de ănformat astfel încât să nu cadă plasă "smecheriilor" făcue pe bani mulți în România.

Ce ar face Dan Negru cu 100 de euro

„Știi ce îmi doresc ca aptitudine la copiii mei? Blândețea.” Dan Negru, altfel decât numărând secundele...

"Marius mi-a scris pe FB mesajul pe care l-am atașat mai jos.

Primesc multe asemănătoare.



Marius, nu mă pricep la "sfaturi utile".

Cât despre zgârcenia mea și suta ta de euro eu zic că :

• Daca mi-ai da suta aia aș păstra-o in euro. Sau in dolari. Poate mai degrabă in dolari pentru că am fost in destule țări de pe planeta unde euro n-avea valoare.

Dolarul, da.

Cred in dolar pentru că americanii își vor reveni primii.

Europenii sunt greviști și leneși. 😂

Dolar, euro... Alege tu !



• Din suta ta nu as pune nimic pe bursă vreun an-doi. Decât să riști acum pe bursă mai bine pune-ți suta la pariuri sportive. 😂

Cred mai mult in flerul lui Warren Buffet care si-a vandut zilele astea toate activele din companiile aeriene decat in pozitivismul astora că a crescut Nasdaq. Aiurea.

Stai departe de ruleta bursei o vreme.

Un an, doi...



• Ca să-mi pastrez suta m-aș uita cu mai mare atenție in spatele cortinei "Totul va fi bine".

Uite, m-aș uita la Argentina. In câteva ore sau zile de acolo o sa vina o veste care-ți va influența și suta ta.

Și dacă vestea va fi nasoală o să tragă și suta altora la vale.

Adică , încercă să fii informat.

Mass media mainstream, aia de consum, nu o face dar sunt multe site-uri cool de educație financiară care-ți arată unde se va duce suta ta in lunile următoare.

Amintește-ți vorbele biblice : "Caci celui ce are i se va da; dar de la cel ce nu are si ce are i se va lua" (Marcu 4, 25)



•N-aș cumpara prea multe de suta ta chiar dacă știu că din cauza asta poate să vină tsunamiul. Aș păstra-o și aș fi cumpătat.

Sau zgârcit cum îți place să mă faci . 😉

Toți apar acum la televizor și-ți spun că "totul va fi bine" incercând să te convingă să dai drumul la consum cu suta ta.

Eu aș fi precaut cu ea. Și sunt mulți ca mine.

Chiar dacă știm că spaima noastră poate să declanșeze vârtejul.



Marius, cu suta ta n-o să schimbi direcția vântului dar măcar poți să-ți ajustezi pânzele ca sa ajungi la destinație.

Așa că nu mi-o da.

Cu sfaturile, fă ce vrei!



Dan , ăla zgarcitu' pe care-l știi de mic. 😂", a postat pe facebook Dan Negru.