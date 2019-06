„Mi-a sucit mâna, mi-a smuls telefonul din mână și mi l-a aruncat în coșul de gunoi”. Pacientul bruscat de un medic de la Spitalul Floreasca, declarații uluitoare

Pacientul care a fost bruscat de un medic de la Spitalul de Urgență Floreasca din București a făcut primele declarații în urma incidentului, povestind cum s-a desfășurat conflictul cu specialistul în ortopedie.

Un medic ortoped a devenit agresiv cu pacientul în momentul în care acesta i-a atras atenţia că un alt bărbat a intrat înaintea lui, deşi el aștepta deja de 40 de minute.

„Am stat la rând, era momentul să intru și o doamnă asistentă s-a fălit cu faptul că ea poate intra cu pacientul respectiv, care era soțul altei asistente. Medicul a devenit recalcitrant în momentul în care eu am intrat și am spus mă scuzați. I-am spus că cineva a intrat înaintea mea. Și mi-a răspuns: «A intrat pentru că așa am vrut eu». Mi-a sucit mâna, mi-a smuls telefonul din mână, mi l-a aruncat în coșul de gunoi”, a declarat Costin Teodorescu, pacientul agresat de medic.

„Asistenta a sărit că cel care a intrat înaintea mea este soțul ei”, a precizat el, pentru Antena 3.

Când s-a încheiat filmarea și telefonul mobil a ajuns în coșul de gunoi, medicul ar fi devenit „total agresiv”.

„A ieșit pe hol, a început să țipe. Au venit doi băieți de la pază, foarte amabili, și mi-au spus că domnul doctor este nervos, să mă liniștesc și să îmi aștept rândul. Dar rândul meu tocmai trecuse. Despre asta era vorba. Aș fi înțeles dacă mi-ar fi explicat că este o situație mai gravă în fața mea”, a mai povestit pacientul.

Pacientul a mai spus că vrea ca medicul ortoped să își ceară scuze public și că nu contestă că acesta ar putea fi un bun profesionist, însă a avut un comportament nepotrivit.

„Vreau să își ceară scuze public, mie și tuturor celor pe care i-a mai agresat, dacă s-a mai întâmplat. Poate este un bun profesionist…”, a spus pacientul.

La Spitalul Floreasca a fost demarată o anchetă internă, după care reprezentanții unității medicale vor comunica măsurile pe care le vor lua în acest caz.