Restrictii COVID-19: 5 idei pentru a te distra pana dupa miezul noptii, legal!

3. “Old-school party” si “sleep-over”

Bairamul de odinioara a fost inlocuit de multi ani cu iesitul in oras, cu cluburile si distratul oriunde altundeva, mai putin acasa. Incearca sa profiti de aceasta perioada neplacuta si invita cativa prieteni, care stii ca s-au protejat de COVID-19, pentru a petrece o zi de weekend sau o seara la domiciliu.

Puteti sa va stabiliti singuri meniul de mancare si bauturi, puteti sa va jucati board-games, drinking-games sau sa dansati, sa relationati si sa povestiti pana la ce ora incepe sa va cuprinda somnul. Intreaga experienta va fi mult mai placuta si ieftina, fiind doar voi intre voi.

4. Niciodata nu ai timp doar pentru tine? Profita acum!

Majoritatea persoanelor sunt prinse in agende atat de stufoase incat uita de propriile nevoi si se implica in poate prea multe activitati. Asadar, acum ca in jur de ora 23’00 trebuie sa fii deja acasa, vei putea sa profiti de orele pe care le petreceai in oras pentru a crea un spa la tine in camin. Aprinde cateva lumanari parfumate, fa-ti un ceai, o ciocolata calda sau un cocktail, baga-te intr-o cada cu spuma, pune playlist-ul preferat pe fundal si bucura-te de Raiul pe care l-ai creat chiar la tine in casa.

5. Experimenteaza noi hobby-uri

Majoritatea persoanelor au spus ca odata cu limitarea timpului petrecut in afara casei, au inceput sa se concentreze mai mult pe propria persoana, descoperind inclusiv pasiuni noi. Incearca si tu activitati pentru care pana acum nu puteai sa iti faci timp. Testeaza noi retete culinare, citeste o carte noua, fa-ti o mica bucatica de natura in casa si citeste despre cum sa o ingrijesti corespunzator, apuca-te de design grafic si vanzari online, invata o limba straina, danseaza prin casa.

Posibilitatile sunt infinite, conteaza doar ceea ce iti place. Desi poate ca nu pare foarte interesant, este important sa te simti bine cu tine insuti si sa contribui constant la dezvoltarea ta. Si, cine stie, poate ca dupa cateva seri in care te implici intr-un nou hobby, vei vrea si vei putea sa il folosesti pentru a avea un venit suplimentar.

Chiar daca pandemia a venit cu multe neplaceri, probleme si impedimente, nu inseamna ca nu iti poti crea conditiile necesare pentru a te distra si pentru a te relaxa. Adapteaza-te la orice situatie si incearca sa vezi mereu partea buna a lucrurilor, pe cat se poate de mult.