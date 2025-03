Oana Radu le dă replica celor care i-au făcut observații după ultimul concert: „Am văzut cât de multe comentarii ați lăsat...”

Oana Radu a fost aspru criticată după ultimul său concert. Iată ce le-a răspuns oamenilor care au făcut comentarii negative.

Oana Radu a susținut recent un concert la Sala Palatului. Fanii din toată țara s-au adunat pentru a cânta împreună cu artista lor preferată versurile melodiilor care au făcut-o celebră. Cu toate acestea, experiența nu a fost una cu totul pozitivă.

Oana Radu le dă replica celor care i-au făcut observații după ultimul concert

Oana Radu a fost aspru criticată de internauți după ce filmulețele cu ea din timpul concertului la Sala Palatului au ajuns virale pe internet.

Internauții au avut cuvinte grele atât pentru ea, cât și pentru invitatul artistei, Dorian Popa. Cei doi au cântat o melodie celebră a artistei Adele. Unii oameni s-au legat atât de timbrul lor vocal, cât și de aspectul fizic. Kilogramele în plus ale Oanei au stârnit reacții virulente printre utilizatorii de pe rețelele de socializare.

„Ce voce frumoasă, dar când ma uit la clip, mi se pare atât de incomod corsetul… acceptați formele așa cum sunt!!!” i-a scris o persoană la o postare pe Instagram.

Artista a dorit să le răspundă celor care i-au trimis mesaje și au lăsat comentarii în legătură cu aspectul său fizic. Oana Radu nu a contrazis ceea ce susțineau fanii și nu le-a invalidat părerea, ci într-un filmuleț de pe TikTok ea și-a asumat faptul că este „grasă”.

„Sunt GRASĂ, da, sunt grasă”, își începe artista filmulețul postat pe rețelele de socializare. „Și ăsta e un video pe care îl fac pentru a vă spune că eu nu ocolesc elefantul din cameră și am văzut cât de multe comentarii ați lăsat despre faptul că sunt grasă. Problema este că, dacă voi mă vedeați acum două săptămâni, când aveam cu 13 kilograme mai mult, cred că nu era bine.

Dar hai să vă zic așa o situație. Mi-am dat seama de un lucru: oamenii care m-au văzut acum la concert probabil că au avut un șoc emoțional mare, pentru că într-adevăr diferența dintre mine acum și când aveam 57 de kilograme, este destul de mare.

Dar haideți să vă spun un lucru. Eu sunt într-un moment al vieții mele foarte bun. Sunt foarte fericită și mă simt foarte bine în pielea mea. Și așa vă recomand și vouă să o faceți. Dar, nu vă faceți griji. Nu rămâne nimeni gras! Nu vă faceți griji de lucrul ăsta, nu se va întâmpla lucrul ăsta.

Dar voi cred că nu înțelegi sau nu știți că după ce stai foarte mult la <<pușcărie>>, stai în închisoare foarte mult, când ieși, că scapi de acolo, tu vrei să faci de toate, nu te mai oprește nimeni. Eu una am mâncat tot ce-am vrut și îmi asum. De vreo trei săptămâni, cam așa, am început o dietă, pe care urmează să o și lansez, cu care am slăbit 13 kilograme. (...)

Eu mai am de lucrat la felul în care arăt. Partea bună, Oana știe să slăbească repede, pentru că am învățat foarte multe lucruri despre corpul meu și o să le împărtășesc și cu voi, în cazul în care vreți să faceți și voi chestii cu viața voastră.

Chestii pe care le-am învățat de-a lungul timpului despre nutriție, despre mâncare, despre macronutrienți și pe care le aplic și slăbesc super-ultra-mega-repede. Ce-i drept, mă și îngraș super-ultra-mega-repede. Lansăm dieta săptămâna asta. (...)

Înainte să luați orice dietă de la oricine, vreau să vă asigurați că sunteți super sănătoase, pentru că genul ăsta de diete super rapide pot să-ți pună în pericol sănătatea dacă nu stai perfect cu ea. Eu îmi cunosc super bine organismul. (...) Cel mai bine ar fi să consultați un nutriționist”, a mai menționat ea.

„Încă o dată vă spun, iubiți-vă așa cum sunteți, pentru că până nu ajungeți să vă iubiți n-o să puteți să faceți chestii pentru voi. Și neiubindu-vă și urându-vă n-o să faceți altceva decât să slăbiți 3 kilograme, vă îngrășați 10”, a mai adăugat Oana Radu.

De asemenea, aceasta a anunțat și că va lansa un atelier pentru relațiile toxice. Artista se inspiră din propria experiență pentru a le ajuta și pe alte femei.