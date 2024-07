Rezultate Loto 14 iulie 2024. Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 3 milioane de euro la tragerile de joi, 18 iulie

Loteria Română anunță un report la Loto 6/49 în valoare de peste 15,20 milioane de lei la tragerile de joi, 18 iulie 2024. Iată care au fost rezultatele Loto de duminică, 14 ulie 2024, la toate categoriile de joc.

În fiecare joi și duminică românii care joacă la loto află dacă norocul le-a surâs. Joi, 18 iulie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la Tragerile Speciale Loto ale Verii de duminica, 14 iulie, Loteria Romana a acordat 20.138 de castiguri in valoare totala de peste 1,57 milioane de lei.

Rezultate loto 14 iulie. Ce numere au fost extrase duminică

Rezultate Loto la Joker, 14 iulie 2024: 43, 7, 36, 23, 45 +10

Rezultate Loto la Noroc Plus, 14 iulie 2024: 7, 5 , 4, 7, 5, 0

Rezultate la Loto 5 din 40, 14 iulie 2024: 23, 10, 7, 2, 25, 17

Rezultate Loto la Super Noroc, 14 iulie: 7, 3, 1, 8, 8, 9

Rezultate Loto la Noroc, 14 iulie 2024: 5, 2, 1, 2, 8, 5, 9

Rezultate la Loto 6 din 49, 14 iulie 2024: 46, 14, 30, 34, 44, 4

Report cumulat la Noroc de peste 2 milioane de euro. Report la Joker la categoria I de peste 1,58 milioane de euro

TRAGERILE LOTO SE VOR DIFUZA, IN DIRECT, PE ROMANIA TV, IN CADRUL EMISIUNII “ROMANII AU NOROC”, INCEPAND CU ORA 18:30.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 15,20 milioane de lei (peste 3 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 9,95 milioane de lei (peste 2 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 7,90 milioane de lei (peste 1,58 milioane de euro), la categoria a II-a este in joc un report de peste 60.000 de lei (peste 12.000 de euro), iar la categoria a III-a un report de peste 149.200 de lei (peste 30.000 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 16.500 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 648.500 de lei (peste 130.300 de euro). La Super Noroc se inregistreaza un report cumulat in valoare de peste 104.500 de lei (peste 21.000 de euro).

