Rezultate Loto 20 aprilie 2023. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

În fiecare joi și duminică, Loteria Română pune în joc câștiguri substanțiale pentru tragerile loto, la toate categoriile de joc, inclusiv Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Extragerea numerelor loto începe la ora 18:30 și numerele câștigătoare vor fi afișate pe site-ul a1.ro în timp real.

Află care sunt numerele câștigătoare de joi, 20 aprilie 2023, la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus în rândurile următoare, pe www.a1.ro. Acestea sunt afișate mai jos.

Rezultate Loto 20 aprilie 2023 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultate Loto la Joker, 20 aprilie 2023:

Rezultate Loto la Noroc Plus, 20 aprilie 2023:

Rezultate Loto la Super Noroc, 20 aprilie 2023:

Rezultate Loto la Noroc, 20 aprilie 2023:

Rezultate la Loto 5 din 40, 20 aprilie 2023:

Rezultate la Loto 6 din 49, 20 aprilie 2023:

Ce premii sunt puse în joc pentru tragerile loto de joi, 20 aprilie 2023

Loteria Română a pus și azi premii importante în joc, după ce la tragerea suplimentară de Paște s-au oferit premii la trei categorii de joc, după cum urmează:

La categoria Joker s-au oferit un premiu de 566.374,21 lei. Câștigătorul este din Selimbar, jud. Sibiu.

La loto 6/49, la categoria a II-a, s-au inregistrat sase castiguri a cate 70.434,16 lei fiecare. Doua dintre biletele norocoase au fost jucate la agentii loto din Timisoara, iar celelalte la agentii loto din Dej, Ploiesti, Zalau si Calarasi.

La tragerea suplimentara Loto 5/40, la categoria a II-a, s-au inregistrat doua castiguri a cate 66.243,80 lei fiecare. Ambele bilete norocoase au fost jucate la agentii loto din Constanta.

Pentru ziua de joi, la Loto 6/49 sunt puse în joc premii în valoare totală de peste 33,44 milioane de lei (peste 6,76 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6,33 milioane de lei (peste 1,28 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 3,26 milioane de lei (peste 661.400 de euro), iar la categoria a III-a reportul este de peste 106.600 de lei (peste 21.500 de euro), se arată pe site-ul Loteriei Române.

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 881.900 de lei (peste 178.400 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 26.200 de lei.

