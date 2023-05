Rezultate Loto 21 mai 2023. Numerele câștigătoare de duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele la extragerile loto de duminică, 21 mai 2023, au fost afișate. Află de pe a1.ro numerele câștigătoare la toate categoriile de joc ale Loteriei Române, Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Rămâi pe a1.ro pentru a afla numerele norocoase la extragerile Loto din 21 mai 2023. Rezultatele vor fi afișate începând cu ora 18:30, când instituția începe tragerile de duminică.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi, 21 mai 2023, la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Acestea sunt afișate în continuarea articolului. Ca de obicei, tragerile Loto se încheie în jurul orei 18:50.

Rezultate Loto din 21 mai 2023 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

De la ora 18:30, Loteria Română a extras numele câștigătoare la tragerile de duminică. Iată care sunt rezultatele la Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus de azi, 21 mai 2023.

Acestea sunt numerele norocoase la Loto. Succes!

Extragerea Loto 21 mai 2023: rezultate și numere câștigătoare

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Report Loto la tragerile de duminică, 21 mai 2023 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Duminica, 21 mai, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 18 mai, Loteria Romana a acordat peste 20.300 de castiguri in valoare totala de peste 1,10 milioane de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 40,5 milioane de lei (peste 8,16 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 6,45 milioane de lei (peste 1,29 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 4,86 milioane de lei (peste 978.600 de euro) și la Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 114.800 de lei (peste 23.100 euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 333.800 de lei (peste 67.100 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 19.200 de lei.

Când s-a câștigat ultimul mare premiu la Loto, la categoria Joker

La tragerea Joker de duminică, 26 februarie 2023, s-a câștigat premiul de categoria I. Norocosul român a devenit milionar peste noapte, acum fiind mai bogat cu 19.646.531,20 lei (aproximativ 4 milionane de euro), transmite Loteria Română.

Norocul său a fost cu atât mai mare cu cât, Loteria Romana a suplimentat fondul de caștiguri al categoriei I pentru trei dintre jocuri, cu ocazia ediției speciale de Dragobete. Astfel, suma de la jocul de Jocker a fost mai mare cu 50.000 de lei față de o săptămână obișnuită.

Biletul norocos a fost jucat la agentia 17-081 din Pechea, judetul Galati si a fost completat cu sapte variante la Joker si o varianta la Noroc Plus, pretul acestuia fiind de 51,50 lei.

Acesta este primul castig de categoria I obtinut la Joker in acest an. Ultima data, premiul de categoria I la Joker s-a castigat in data de 23.04.2022 si a fost in valoare de 3.232.736 lei.

