Rezultate Loto 24 august 2023. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele la extragerile loto de joi, 24 august 2023, au fost afișate. Află de pe a1.ro numerele câștigătoare la toate categoriile de joc ale Loteriei Române, Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus, de azi.

În fiecare săptămână, Loteria Română organizează extrageri loto în zilele de joi și duminică la toate categoriile de joc. Reportul pus la bătaie de Loteria Română pentru a doua tragere din această săptămână este unul spectaculos.

Rămâi pe a1.ro pentru a afla numerele norocoase la extragerile Loto din 24 august 2023. Rezultatele vor fi afișate începând cu ora 18:30, când instituția începe tragerile de duminică.

Citește și: Rezultate Loto 20 august 2023. Numerele câștigătoare de duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi, 24 august 2023, la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Acestea sunt afișate în continuarea articolului. Ca de obicei, tragerile Loto se încheie în jurul orei 18:50.

Rezultate Loto din 24 august 2023 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

De la ora 18:30, Loteria Română a extras numele câștigătoare la tragerile de duminică. Iată care sunt rezultatele la Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus de azi, 24 august 2023.

Acestea sunt numerele norocoase la Loto. Succes!

Extragerea Loto 24 august 2023: rezultate și numere câștigătoare

Loto 6/49:

Noroc:

Joker: 20, 7, 6, 35, 3 + 2

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Citește și: Numerele norocoase pentru fiecare zodie în luna august 2023. Dacă le joci la loto, te-ai putea îmbogăți

Report Loto la tragerile de joi, 24 august 2023 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Joi, 24 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica 20 august, Loteria Romana a acordat peste 20.400 de castiguri in valoare totala de peste 1,34 milioane de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 8,26 milioane de lei (peste 1,67 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 7,41 milioane de lei (peste 1,49 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 10,68 milioane de lei (peste 2,16 milioane de euro) și la Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 234.400 de lei (peste 47.400 de euro).

La Loto 5/40 este in joc la categoria I un report in valoare de peste 538.300 de lei (peste 108.800 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 23.300 de lei.

Când s-a câştigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

La tragerea Loto 6/49 din 25 iunie 2023 s-a câștigat cel mai mare premiu din istoria acestui joc la categoria I, în valoare de 50.096.011 lei, adică peste 10,10 milioane de euro. Biletul norocos a fost jucat la agenția 76-081 din București, sectorul 6.

Biletul a fost completat astfel: în zona A cu schemă redusă cod 50, în zona B s-au jucat 7 numere și în zona C, de asemenea, s-a jucat schemă redusă cod 50, în total 67 de variante, prețul biletului fiind de 469,50 de lei.