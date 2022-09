Rezultate Loto 4 septembrie 2022. Numerele câștigătoare de duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

În fiecare săptămână, Loteria Română organizează extrageri loto în zilele de joi și duminică la toate categoriile de joc. Reportul pus la bătaie pentru prima tragere din această săptămână este unul spectaculos.

Rămâi pe a1.ro pentru a afla numerele norocoase la extragerile Loto din 4 septembrie 2022. Rezultatele vor fi afișate începând cu ora 18:30, când instituția începe tragerile de joi.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi, 4 septembrie 2022, la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Acestea sunt afișate în continuarea articolului. Ca de obicei, tragerile Loto se încheie în jurul orei 18:50.

Rezultate Loto din 4 septembrie 2022 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

De la ora 18:30, Loteria Română a extras numele câștigătoare la tragerile de duminică. Iată care sunt rezultatele la Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus de azi, 4 septembrie 2022.

Acestea sunt numerele norocoase la Loto. Succes!

Extragerea Loto 4 septembrie 2022: rezultate și numere câștigătoare

Loto 6/49:

Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

Loto 5/40:

Super Noroc:

Report Loto la tragerile de duminică, 4 septembrie 2022 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Duminica, 4 septembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 1 septembrie, Loteria Romana a acordat 16.775 de castiguri in valoare totala de peste 730.000 de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 10,11 milioane de lei (peste 2,08 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de aproximativ 4,54 milioane de lei (peste 935.500 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 6,84 milioane de lei (peste 1,4 milioane de euro), iar la Noroc Plus este in joc la un report cumulat in valoare de peste 105.200 de lei (peste 21.600 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 507.300 de lei (peste 104.500 de euro). La Super Noroc este in joc la categoría I un report in valoare de peste 26.000 de lei.

Cum se impozitează câștigurile de la Loto?

Impozitarea premiilor și câștigurilor obținute la jocurile de noroc de persoanele fizice rezidente și nerezidente este reglementată de Legea nr.227/2015 privind Codul Fiscal, care prevede următoarele:

Veniturile sub formă de premii se impun, prin reținerea la sursă:

- in cazul persoanelor fizice rezidente - cu o cota de 10% aplicată asupra venitului net realizat din fiecare premiu obtinut de persoanele fizice rezidente, venitul net reprezentand diferenta dintre venitul brut din premii si venitul neimpozabil. Nu sunt impozabile premiile sub valoarea sumei neimpozabile stabilite în sumă de 600 lei, inclusiv, realizate de persoanele fizice rezidente pentru fiecare premiu.

Tranșe de venit brut (lei): până la 66.750, inclusiv - se impozitează 1%

Tranșe de venit brut (lei): peste 66.750 - 445.000, inclusiv - se impozitează 667,5 + 16% pentru ceea ce depășește suma de 66.750

Tranșe de venit brut (lei): peste 445.000 - se impozitează 61.187,5 + 25% pentru ceea ce depășește suma de 445.000

Nu sunt impozabile veniturile obtinte ca urmare a participarii la jocurile de noroc tip loz sub valoarea sumei neimpozabie de 66.750 lei inclusiv, realizate de persoanele fizice rezidente si nerezidente pentru fiecare venit brut primit, potrivit informațiilor regăsite pe site-ul Loteria Română.

Verificarea încadrării în plafonul neimpozabil se efectuează la fiecare plată, indiferent de tipul de joc din care a fost obținut venitul respectiv.

În cazul în care venitul brut primit la fiecare plată depășește plafonul neimpozabil de 66.750 lei, inclusiv, impozitarea se efectuează distinct față de veniturile obținute din participarea la alte tipuri de jocuri de noroc.

