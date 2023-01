Rezultate Loto 5 ianuarie 2023. Numerele câștigătoare de joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

În fiecare săptămână, în zilele de joi și duminică, Loteria Română organizează extrageri loto la toate categoriile de joc, inclusiv Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Află care sunt numerele câștigătoare de joi, 05.01.2023, la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus în rândurile următoare, pe www.a1.ro. Acestea sunt afișate mai jos.

Descoperă în rândurile următoare ce numere au fost extrase în această zi de joi, 5 ianuarie 2023. Rezultatele vor fi actualizate în timp real și tragerile Loto se vor încheia în jurul orei 18:50.

Rezultate Loto 5 ianuarie 2023 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Loteria Română a extras numele câștigătoare la extragerile de joi, începând cu ora 18:30. Descoperă mai jos care sunt rezultatele la Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus de azi, 5 ianuarie 2023. Acestea sunt numerele norocoase la Loto de joi. Succes!

Loteria Română a anunțat report la cele mai importante categorii de joc, după cum urmează:

LOTO 6/49 – 10.964.963,68 lei (categoria I)

JOKER – 15.232.585,50 lei (categoria I)

LOTO 5/40 – 1.182.971,20 lei (categoria I)

Rezultatele loto joi, 5 ianuarie 2023: numerele câștigătoare la extragerile de azi

Rezultate Loto la Joker, 5 ianuarie 2023:

Rezultate Loto la Noroc Plus, 5 ianuarie 2023:

Rezultate Loto la Super Noroc, 5 ianuarie 2023:

Rezultate Loto la Noroc, 5 ianuarie 2023:

Rezultate la Loto 5 din 40, 5 ianuarie 2023:

Rezultate la Loto 6 din 49, 5 ianuarie 2023:

Report la Loto 6/49 la categoria I de peste 2,21 milioane de euro

Joi, 5 ianuarie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la Tragerile Speciale Loto de Anul Nou de sambata, 31 decembrie, Loteria Romana a acordat 94.503 castiguri in valoare totala de peste 5,17 milioane de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 10,96 milioane de lei (peste 2,21 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 5 milioane de lei (peste 1 milion de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 15,23 milioane de lei (peste 3 milioane de euro), iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 342.000 de lei (peste 69.100 de euro).

La Loto 5/40 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 1,18 milioane de lei (peste 239.100 de euro), iar la categoria a II-a este in joc un report in valoare de peste 55.200 de lei (peste 11.100 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 96.500 de lei (peste 19.500 de euro).

La tragerea principala Loto 5/40, la categoria a II-a, s-a inregistrat un castig in valoare de 111.880,40 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Piatra Neamt.

La tragerea Noroc Plus s-a castigat premiul de categoria I in valoare de 90.636,64 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Brasov.

De asemenea, la tragerea Noroc, la categoria a III-a s-a inregistrat un castig in valoare de 58.406,40 lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie din Bucuresti, sectorul 3.

