Rezultate Loto 6 din 49, Loto Joker, Loto 5 din 40, Noroc. Numere câștigătoare 14 martie 2019

Rezultate Loto 6 din 49, Loto Joker, Loto 5 din 40, Noroc. Numere câștigătoare, azi, 14 martie 2019. Ce numere au fost extrase la Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc.

Joi, 14 martie 2019, au loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 10 martie 2019, Loteria Romana a acordat 21.851 de castiguri, in valoare totala de 1.320.521,34 lei.

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 14,27 milioane lei (peste 3 milioane de euro), iar la Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 2,14 milioane lei (peste 452.400 de euro).

La Joker, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 6,7 milioane lei (peste 1,4 milioane de euro) iar la categoria a II-a se inregistreaza un report in valoare de peste 145.700 de lei(peste 30.700 de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de aproximativ 400.000 de lei (aproximativ 84.000 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 164.000 de lei (peste 34.600 de euro), iar la Super Noroc, reportul categoriei I este de peste 263.000 de lei (peste 55.500 de euro).

Rezultate Loto 14 martie 2019

Loto 6 din 49:

Noroc:

Loto 5 din 40:

Super Noroc:

Joker:

Noroc Plus:

