Rezultate Loto 6/49, Joker și Noroc, 15 noiembrie 2026. Numerele câștigătoare vor fi anunțate de la ora 18:30

Rezultatele loto la extragerile de azi, 15 noiembrie 2026, au fost afișate. Află numerele câștigătoare de duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

Descoperă numerele câștigătoare la tragerile de astăzi, 15 noiembrie 2026. Extragerile Loto încep în jurul orei 18:30, iar acest articol va fi actualizat în timp real. Loteria Română a organizat noi extrageri Loto la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

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Rezultate Loto azi, 15 noiembrie 2026. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Extragerea din cadrul emisiunii „Românii au noroc” se finalizează în jurul orei 18:50, dar numerele extrase vor fi disponibile în timp real pe site-ul nostru. A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, începând cu ora 18:30, numerele câștigătoare de azi la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

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Rezultatele Loto de duminică, 15 noiembrie 2026: numerele câștigătoare Loto la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de duminică, 15 noiembrie 2026 în rândurile următoare. Succes!

Rezultate Loto la 5/45 Joker, 15 noiembrie 2026:

Rezultate Loto la Noroc Plus, 15 noiembrie 2026:

Rezultate la Loto 5 din 40, 15 noiembrie 2026:

Rezultate Loto la Super Noroc, 15 noiembrie 2026:

Rezultate Loto la Noroc, 15 noiembrie 2026:

Rezultate la Loto 6 din 49, 15 noiembrie 2026:

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Report loto 15 noiembrie 2026. Ce sume pune în joc Loteria Română pentru tragerile de duminică

La Noroc este în joc un report cumulat în valoare de peste 1,06 milioane de lei (peste 199.800 de euro).

La Joker, la categoria I, se înregistrează un report în valoare de peste 1,75 milioane de lei (peste 328.900 de euro). La Noroc Plus se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 80.500 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, este în joc un report în valoare de peste 527.700 de lei (peste 98.700 de euro), iar la categoria a II-a reportul este de peste 41.700 de lei. La Super Noroc se înregistrează la categoria I un report în valoare de peste 540.900 de lei (peste 101.100 de euro).

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Rezultate LOTO - Joi, 12 noiembrie 2026: 4,5 milioane de lei la Loto 6/49 și 1,56 milioane de lei la Joker în joc

Rezultate Loto la Joker, azi, 12 noiembrie 2026: 32, 40, 28, 18, 27 +15

Rezultate Loto la Noroc Plus, azi, 12 noiembrie 2026: 2 3 7 3 4 6

Rezultate la Loto 5 din 40, azi, 12 noiembrie 2026: 19, 30, 34, 24, 14, 12

Rezultate Loto la Super Noroc, azi, 12 noiembrie 2026: 2 3 7 3 4 6

Rezultate Loto la Noroc, azi, 12 noiembrie 2026: 8 7 6 7 5 5

Rezultate la Loto 6 din 49, azi, 12 noiembrie 2026: 4, 33, 20, 41, 39, 3

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Marele premiu la Loto 6/49 a fost câștigat! Un român a dat 32,50 de lei pe bilet și a câștigat aproape un milion de euro

Un român a câștigat premiul de categoria I la Loto 6/49, în urma tragerii de joi, 12 noiembrie 2026. Valoarea câștigului este de 5.226.582,80 de lei, echivalentul a aproximativ 980.000 de euro.

Potrivit informațiilor transmise de Loteria Română, biletul norocos a fost jucat la agenția 40-020 din Călărași. Acesta a fost completat cu trei variante simple la Loto 6/49 și două variante la Noroc, iar prețul său a fost de 32,50 de lei.

Acesta este al patrulea câștig de categoria I înregistrat în acest an la Loto 6/49. Ultima dată, marele premiu a fost adjudecat pe 22 octombrie 2026, când un alt jucător a obținut suma de 17.760.754,40 de lei.

La tragerea din 12 noiembrie a fost acordat și un premiu de categoria a II-a, în valoare de 241.406,56 de lei. Biletul câștigător a fost jucat în București.