Loteria Română organizează noi trageri joi, 12 noiembrie 2026. Reporturi importante sunt puse în joc la Loto 6/49, Joker și celelalte jocuri.

Noroc uriaș la Loto! Un român a câștigat peste un milion de lei cu un bilet jucat online. Alți trei jucători, premii importante | Hepta

Jucătorii la Loto au o nouă șansă de a câștiga premii importante joi, 12 noiembrie 2026, când sunt programate următoarele extrageri. Reporturile continuă să crească la mai multe categorii, iar Loteria Română a anunțat și câștiguri consistente înregistrate la ultimele trageri de duminică.

Un român a câștigat peste un milion de lei cu un bilet jucat online

La tragerea Noroc a fost câștigat premiul de categoria a II-a, în valoare de 1.031.352,24 de lei. Biletul norocos a fost achiziționat online, prin intermediul aplicației mobile AmParcat.ro. Tot la acest joc s-a înregistrat și un câștig de categoria a III-a, în valoare de 79.688,64 de lei. Biletul câștigător a fost jucat la o agenție loto din Suceava.

Joi, 12 noiembrie 2026, vor avea loc noi extrageri pentru jocurile Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 și Super Noroc. La tragerile de duminică, 8 noiembrie, Loteria Română a acordat peste 21.000 de câștiguri, în valoare totală de peste 3,63 milioane de lei.

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La Loto 6/49, la categoria I, se înregistrează un report de peste 4,50 milioane de lei, echivalentul a peste 843.000 de euro. În același timp, la Noroc este în joc un report cumulat de peste 977.800 de lei, adică mai mult de 183.000 de euro.

Și la Joker premiul cel mare continuă să atragă atenția jucătorilor. La categoria I, reportul a ajuns la peste 1,56 milioane de lei, echivalentul a peste 293.500 de euro. La Noroc Plus, categoria I, este în joc un report de peste 62.500 de lei.

La Loto 5/40, jucătorii pot câștiga un premiu important, după ce reportul de la categoria I a depășit 444.200 de lei, respectiv 83.100 de euro. Totodată, la Super Noroc, reportul pentru categoria I este de peste 534.700 de lei, echivalentul a peste 100.000 de euro.

Două premii importante câștigate la Joker

Vești bune au venit și pentru doi jucători care au participat la tragerea Joker. Aceștia au câștigat două premii de categoria a II-a, în valoare de 264.556,09 lei fiecare. Ambele bilete norocoase au fost jucate la o agenție loto din Vaslui.

Următoarele extrageri sunt programate joi, 12 noiembrie, iar jucătorii au din nou șansa de a-și încerca norocul la cele șase jocuri organizate de Loteria Română.

Rezultate Loto, 8 noiembrie 2026

Rezultatele loto la extragerile de azi, 8 noiembrie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

• Loto 6/49: 41, 48, 49, 3, 13, 20

• Joker: 24, 28, 16, 4, 8 | 20

• Loto 5/40: 11, 9, 25, 23, 29, 34

• Super Noroc: 2 9 2 9 5 4

• Noroc Plus: 9 7 0 6 5 5

• Noroc: 2 2 5 0 1 3 8

Jucătorii își pot verifica biletele pentru a afla dacă numerele alese se regăsesc printre cele extrase.