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Rezultate Loto, 8 noiembrie 2026. Report la Loto 6/49 de 4,50 milioane de lei. La Joker, reportul este de 1,56 milioane de lei

Loteria Română a anunțat ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de duminică, 8 noiembrie 2026, dar și ce report există pentru următoarele extrageri de joi, 12 noiembrie 2026. Află detalii despre ce sume sunt puse în joc la tragerile următoare.

Beatrice Ioana Autor: Beatrice Ioana
Publicat: Luni, 09 Noiembrie 2026, 11:28 | Actualizat Luni, 09 Noiembrie 2026, 11:29
Rezultate Loto, 8 noiembrie 2026. Report la Loto 6/49 de 4,50 milioane de lei. La Joker, reportul este de 1,56 milioane de lei | Shutterstock/AI
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Joi, 12 noiembrie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de duminica, 8 noiembrie, Loteria Romana a acordat peste 21.000 de castiguri in valoare totala de peste 3,63 milioane de lei.

Rezultate Loto, 8 noiembrie 2026. Report la Loto 6/49 de 4,50 milioane de lei

La Loto 6/49, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 4,50 milioane de lei (peste 843.000 de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 977.800 de lei (peste 183.000 de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 1,56 milioane de lei (peste 293.500 de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 62.500 de lei.

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La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 444.200 de lei (peste 83.100 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 534.700 de lei (peste 100.000 de euro).

La tragerea Joker s-au câștigat doua premii de categoria a II-a în valoare de 264.556,09 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la o agentie loto din Vaslui.

La tragerea Noroc s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 1.031.352,24 de lei. Biletul norocos a fost jucat online. La acelasi joc, s-a inregistrat si un castig de categoria a III-a in valoare de 79.688,64 de lei. Biletul norocos a fost jucat la o agentie loto din Suceava.

Rezultate Loto, 8 noiembrie 2026

Rezultatele loto la extragerile de azi, 8 noiembrie 2026, au fost anunțate. Află numerele câștigătoare de azi la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

• Loto 6/49: 41, 48, 49, 3, 13, 20

• Joker: 24, 28, 16, 4, 8 | 20

• Loto 5/40: 11, 9, 25, 23, 29, 34

• Super Noroc: 2 9 2 9 5 4

• Noroc Plus: 9 7 0 6 5 5

• Noroc: 2 2 5 0 1 3 8

Jucătorii își pot verifica biletele pentru a afla dacă numerele alese se regăsesc printre cele extrase.

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