Rezultate Loto azi, 13 iunie 2024. Numerele câștigătoare joi la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 13 iunie 2024 vor fi afișate. Află numerele câștigătoare la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus de joi!

Ca în fiecare joi, cei care pun la Loto află dacă norocul le-a surâs. Loteria Română organizează trageri loto în fiecare joi și duminică, exceptând zilele în care au loc trageri speciale de sărăbtoare.

Joi, 13 iunie, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, după ce la tragerile loto de duminica, 9 iunie, Loteria Romana a acordat peste 19.000 de castiguri in valoare totala de peste 2,10 milioane de lei.

Rezultatele loto azi, joi 13 iunie 2024: Numerele câștigătoare la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de azi, joi 13 iunie 2024, în rândurile următoare:

Rezultate Loto la Joker azi, joi 13 iunie 2024:

Rezultate Loto la Noroc Plus azi, joi 13 iunie 2024:

Rezultate Loto la Super Noroc azi, joi 13 iunie 2024:

Rezultate Loto la Noroc azi, joi 13 iunie 2024:

Rezultate la Loto 5 din 40 azi, joi 13 iunie 2024:

Rezultate la Loto 6 din 49 azi, joi 13 iunie 2024:

Report cumulat la Noroc de peste 1,91 milioane de euro. Report la Joker la categoria I de peste 1,14 milioane de euro

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 8,25 milioane de lei (peste 1,65 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 9,54 milioane de lei (peste 1,91 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 5,71 milioane de lei (peste 1,14 milioane de euro). La Noroc Plus se inregistreaza la categoria I un report in valoare de aproximativ 150.000 de lei (peste 30.100 de euro).

La Loto 5/40, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 55.100 de lei (peste 11.000 de euro). La Super Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 75.600 de lei (peste 15.200 de euro).

Ce câștiguri s-au înregistrat la tragerile loto de săptămâna trecută

La tragerea Loto 6/49 s-au castigat cinci premii de categoria a II-a in valoare de 53.531,26 lei fiecare. Biletele norocoase au fost jucate la agentii din Pitesti, Timisoara, Voluntari, Bucuresti, sector 6 si pe joaca.loto.ro.

La tragerea Joker s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 597.018,95 lei.

La tragerea Loto 5/40 s-a castigat premiul de categoria a II-a in valoare de 97.553,60 lei. Biletul norocos a fost jucat pe bilete.loto.ro.