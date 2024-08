Rezultate Loto azi, 25 august 2024. Numerele câștigătoare duminică la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Rezultatele loto la extragerile de azi, 25 august 2024, au fost afișate. Află numerele câștigătoare duminică la tragerile Loto 6/49, Joker, Loto 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus.

În fiecare săptămână, Loteria Română organizează extrageri loto în zilele de joi și duminică la toate categoriile de joc. Reportul pus la bătaie de Loteria Română pentru a doua tragere din această săptămână este unul spectaculos.

Rămâi pe a1.ro pentru a afla numerele norocoase la extragerile Loto din 25 august 2024. Rezultatele vor fi afișate începând cu ora 18:30, când instituția începe tragerile de duminică.

A1.ro vă prezintă, în rândurile următoare, numerele câștigătoare de azi, 25 august 2024, la categoriile 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus. Acestea sunt afișate în continuarea articolului. Ca de obicei, tragerile Loto se încheie în jurul orei 18:50.

Rezultate Loto azi, 25 august 2024 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

De la ora 18:30, Loteria Română a extras numele câștigătoare la tragerile de duminică. Iată care sunt rezultatele la Loto 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus de azi, 25 august 2024.

Rezultatele loto azi, duminică, 25 august 2024: numerele câștigătoare la extragerile de azi

Află numerele câștigătoare la loto de joi în rândurile următoare:

Rezultate Loto la Joker azi, 25 august 2024

Rezultate Loto la Noroc Plus azi, 25 august 2024

Rezultate Loto la Super Noroc azi, 25 august 2024

Rezultate Loto la Noroc azi, 25 august 2024

Rezultate la Loto 5 din 40 azi, 25 august 2024

Rezultate la Loto 6 din 49 azi, 25 august 2024

Report Loto la tragerile de azi, duminică, 25 august 2024 la 6/49, Joker, 5/40, Noroc, Super Noroc și Noroc Plus

Duminică, 25 august, vor avea loc noi trageri Loto 6/49, Noroc, Joker, Noroc Plus, Loto 5/40 si Super Noroc, dupa ce la tragerile loto de joi, 22 august, Loteria Romana a acordat peste 18.900 de castiguri in valoare totala de peste 1,13 milioane de lei.

La Loto 6/49 se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 23,57 milioane de lei (peste 4,73 milioane de euro). La Noroc este in joc un report cumulat in valoare de peste 9,93 milioane de lei (peste 1,99 milioane de euro).

La Joker, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 10,27 milioane de lei (peste 2,06 milioane de euro). La Noroc Plus, la categoria I, este in joc un report in valoare de peste 45.600 de lei.

La Loto 5/40, la categoria I, se inregistreaza un report in valoare de peste 381.500 de lei (peste 76.600 de euro). La Super Noroc se inregistreaza la categoria I un report in valoare de peste 131.200 de lei (peste 26.300 de euro).

Când s-a câştigat ultimul mare premiu la Loto 6/49

Ultimul mare premiu la 6/49 a fost câștigat la tragerile din 28 aprilie 2024. Fericitul câștigător s-a prezentat la sediul central al Loteriei Romane, pe 14 mai, să își ridice premiul în valoare de 3.610.326,64 lei (peste 725.000 de euro).

Bărbatul este din București, are peste 80 de ani, care joacă la loto dintotdeauna. Potrivit loto.ro, el a declarat ca numerele care i-au purtat noroc nu au semnificație personală și că joacă mereu aceeași variantă.