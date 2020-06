România, lovită de ninsori, grindină și ploi torențiale, la începutul verii. Meteorologii, vești proaste: ”A fost cea mai friguroasă zi de când se fac măsurători!”

La Bâlea Lac, ai impresia că a venit iarna, nu vara. Stratul de zăpadă are peste 20 centimetri, iar temperatura a coborât sub zero grade. Acelaşi peisaj şi în Parâng sau în Postăvarul.

În Răchiţele, judeţul Cluj, localnicii s-au trezit cu gheaţă pe parbriz, iar în Câmpulung a plouat cu gheaţă pentru a doua oară într-o săptămână.

Căldură mare de la jumătatea lunii iunie: Cum va fi vremea în următoarele patru săptămâni! Prognoza meteo ANM

Un ciclon care a intrat în România prin nord a adus ninsori, grindină şi ploi. În unele zone a plouat cât pentru două săptămâni. Ba mai mult, o informare de vreme rea este în vigoare până mâine dimineaţă, fiind vorba de cantităţi mari de apă care se vor acumula în special în regiunile sudice, temp vor rămâne foarte scăzite şi pe parcursul nopţii, în Capitală vor fi şase, şapte grade.