Românilor le este tot mai greu să-și găsească o locuință în Germania. Ce afectează procesul de închiriere și ce soluții pot găsi

Românii au părut să-și găsească întotdeauna locul mai greu în lume. Fie că reputația i-a precedat, fie stima de sine scăzută, aceștia au întâmpinat greutăți pe drumul spre o viață mai bună. Cu toate acestea, nu s-au lăsat și au luptat pentru ceea ce și-au dorit.

De această dată, românilor le este foarte greu să-și găsească o locuință de închiriat în Germania. Aceștia se plâng tot mai des pe rețelele de socializare, în speranța de a găsi o soluție pentru situația alarmantă în care se află.

Ei caută fie sfaturi, astfel încât să poate închiria un apartament, fie un posibil coleg alături de care să împartă chiria locuinței.

De ce este atât de greu pentru români să-și găsească o locuință de închiriat în Germania

De-a lungul timpului, Germania a fost mereu o destinație ideală pentru oamenii care au căutat un trai mai bun de viață. Românii nu sunt o excepție. Aceștia s-au îndreptat în număr mare către țara în care credeau că își vor îndeplini visurile.

Tocmai din cauza numărului mare de persoane din marile orașe nemțești, situația locuințelor a devenit cu adevărat presantă.

Piața imobiliară trece printr-un moment de criză, iar prețurile chiriilor a crescut constant. Astfel că a devenit aproape imposibil pentru imigranți, dar și pentru nemți, să-și găsească o locuință adecvată.

De ce se tem nemții să le închirieze românilor

Presa autohtonă s-a sesizat după ce a apărut un număr mare de mesaje pe grupurile din Diaspora legate de problema locuințelor și chiriilor din Germania.

Românii nu își găsesc un acoperș deasupra capului sau sunt nevoiți să stea în locuințe partajate, deoarece chiriile sunt prea mari, ori nu sunt acceptați în chirie de proprietarii nemți.

Potrivit unei surse, un român a postat disperat pe grupul de Facebook Comunitatea românilor din Munchen un mesaj în care își întreba conaționalii stabiliți în Germania de modul în care își selectează nemții chiriașii.

„Salutare grup, am și eu o întrebare. De ce se găsesc greu chirii in Germania? Caut de la începutul anului și nimic, am vizitat apartamentele și proprietarul a spus că trebuie să mai vină și alții la vizionarea apartamentului, chiar nu înțeleg de ce fac nemții așa, pe ce criterii se bazează ei , că sunt multe apartamente goale și nu închiriază la oricine (în special la români). Mulțumesc!” a scris acesta pe grupul respectiv.

Răsunsurile nu au întârziat să apară, românul fiind pus în temă cu privire la cerințele și așteptările nemților în ceea ce privește oamenii pe care îi selectează după vizionarea apartamentelor.

Factorii încredere și stabilitate financiară sunt unii dintre cei mai importanți când vine vorba despre chiriile din Germania. Proprietarii țin să se asigure că imobilul lor este în siguranță, iar chiriașii nu îl vor distruge, și că își vor primi banii la timp, fără restanțe și alte situații neplăcute.

„Cu cât înțelege ca ești foarte stabil financiar, cu atât are mai multă încredere in tine, foarte logic. Probabil dacă tu ai avea un apartament de închiriat ai face la fel, te-ai asigura că persoana pe care o bagi înăuntru își permite să plătească lunar fără stres și că nu îți va distruge apartamentul. Întâlnirea cu proprietarul înainte de închiriere este extraordinar de importantă, el atunci își face o prima impresie despre viitorii chiriași”, îi răspunde o româncă.

De asemenea, altcineva îi spune că va apărea ca demn de încredere în fața unui proprietar dacă va colabora cu o agenție, astfel trecând de anumite filtre și consolidându-și un statut de necombătut. Chiar dacă poate fi mai costisitor acest aranjament, este și unul mai sigur în ceea ce privește șansele de izbândă.

Criza imobiliară din Germania se datorează numărului mare de imigranți, urbanizării excesive și numărului scăzut de construcții noi.