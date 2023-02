S-a câștigat marele premiu la Loto, la categoria Joker. Despre ce sumă este vorba și cât a costat biletul norocos

La tragerea Joker de duminică, 26 februarie 2023, s-a câștigat premiul de categoria I. Norocosul român a devenit milionar peste noapte, acum fiind mai bogat cu 19.646.531,20 lei (aproximativ 4 milionane de euro), transmite Loteria Română.

Norocul său a fost cu atât mai mare cu cât, Loteria Romana a suplimentat fondul de caștiguri al categoriei I pentru trei dintre jocuri, cu ocazia ediției speciale de Dragobete. Astfel, suma de la jocul de Jocker a fost mai mare cu 50.000 de lei față de o săptămână obișnuită.

Un român a câștigat marele premiu la Loto, la categoria Joker. Cât a costat biletul care l-a făcut milionar

Biletul norocos a fost jucat la agentia 17-081 din Pechea, judetul Galati si a fost completat cu sapte variante la Joker si o varianta la Noroc Plus, pretul acestuia fiind de 51,50 lei.

Acesta este primul castig de categoria I obtinut la Joker in acest an. Ultima data, premiul de categoria I la Joker s-a castigat in data de 23.04.2022 si a fost in valoare de 3.232.736 lei.

De asemenea, la tragerea Loto 5/40 de astazi s-au inregistrat doua premii de categoria I in valoare de 1.193.209,50 lei (peste 242.600 de euro) fiecare.

Biletele norocoase au fost jucate la agentia 24-068 din Baia Mare, judetul Maramures si la agentia 31-009 din Zalau, judetul Salaj, pretul acestora fiind fiind de 21,50 lei, respectiv 582,50 lei.

Conform Regulamentului privind organizarea si administrarea jocurilor de tip loto traditional, castigatorii au la dispozitie 90 de zile incepand cu data tragerii pentru a-si revendica castigul.

