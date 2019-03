„Mi-au nenorocit copilul! Îi miroase mâna a putrezit”. Scandal la Spitalul din Videle. O mamă face acuzații șocante - Foto

O mamă face acuzații șocante la adresa unor asistente care lucrează la Spitalul din Videle, după ce copilul ei de un an și 5 luni ar fi fost îngrijit necorespunzător de acestea. Conducerea spitalului susţine că băiețelul a fost tratat, după ce a fost internat într-o stare gravă.

Mama copilului, din satul Mârşa, judeţul Giurgiu, a scris pe Facebook că şi-a internat copilul de un an şi 5 luni la spitalul din Videle. În mesajul ei, tânăra mamă a precizat că le-a spus asistentelor că micuțul ar avea dureri şi că bandajul pe care i l-au pus nu ar fi în regulă.

„Mi-au nenorocit copilul, din cauză că nu au ele chef dacă își scoate copilul branula să îi pună alta!!! (…) M-am dus în cameră la reanimare și i-am desfăcut bandajul față de cum era strâns. L-am întrebat dacă îl mai doare și a spus că nu. Apoi, ieri, m-am uitat sub bandaj și am văzut că îi curge ceva. Am fost la ele, au desfăcut-o şi tot ele erau mirate.... «că de ce s-a făcut aşa». Le-am zis să îi dea cu ceva că miroase a putrezit şi au zis ca să mă duc să îl spăl cu apă şi săpun, l-am spălat... şi degeaba. Ne-a dat drumul acasă, i-am spus să îmi dea o cremă, orice, să nu se infecteze, şi mi-a spus că nu are nevoie de nimic, că îi trece“, a scris femeia pe Facebook.

Mama micuțului a mai scris că ar fi primit un mesaj de la un cont fals de Facebook în care cineva i-ar fi spus să şteargă postarea. „Să șterg postarea că o să mai am nevoie de acel spital.... auzi“, a scris ea.

Potrivit directorului Spitalului din Videle, Ionică Mândreanu, şi medicului pediatru Genoveva Hiastru de la aceeaşi unitate medicală, copilul din judeţul Giurgiu a fost internat pe 9 martie cu o infecţie respiratorie, a stat 5 zile internat şi a fost externat pe 14 martie.

„La palmă, acolo unde a avut branula, copilul respectiv - branulele se prind cu un leucoplast - , palma nefiind întinsă, dacă s-a umezit un pic – aţi văzut şi că dacă spălaţi nişte vase sau staţi mai mult cu mâna în apă – începe şi se încreţeşte pielea. (…) Am venit (n. r. sâmbătă, 16 martie, la spital), ne-am informat de el, a venit cu insuficienţă respiratorie, avem foile aici. În momentul în care a plecat a plecat foarte bine“, afirmă managerul spitalului.

Hiastru Genoveva a declarat că bebeluşul a fost internat cu bronşiolită şi insuficienţă respiratorie acută, adică avea o infecţie la căile respiratorii şi respiraţie grea.

„Adică a venit destul de grav la noi în secţie şi a plecat pe 14 ameliorat, cu stare foarte bună“, a adăugat medicul pediatru Genoveva Hiastru.

Potrivit acesteia, felul în care arată mâna micuţului s-ar explica printr-o dermatită de contact cauzată de leucoplast, potrivit adevarul.ro.

„Am văzut şi eu mesajul dumneavoastră – e o reacţie de tip dermatită de contact de la leucoplast. Eventual partea care se vede pe partea dorsală a mâinii, unde a fost lipit leucoplastul, iar în podul palmei e, probabil, o reacţie de la umezeală. De la leucoplast, acolo, în pălmuţă, de obicei rămâne puţin mai umed. Nu e absolut nimic de gravitate“, a mai spus medicul.

Întrebată de ce s-ar fi mirat asistentele de cum îi arată copilului mâna, medicul pediatru Genoveva Hiastru a răspuns că acestea „nu s-au mirat“ și că aceasta ar fi, de fapt „o interpretare”.

Primarul din Videle, Nicolae Bădănoiu, a declarat, pentru adevarul.ro, după ce a citit postarea tinerei mame din Giurgiu şi a văzut pozele postate de aceasta, că i-a cerut managerului spitalului să facă o acţiune disciplinară şi să-i raporteze.