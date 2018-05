Scandalul sexual de la Liceul de Arte din Focşani continuă! Mărturiile cutremurătoare ale soţului fostei directoare: "Mi-a zis să am încredere în ea. Sunt devastat"

Imaginile cu directoarea Liceului de Artă din Focşani au scandalizat o ţară întreagă şi s-au viralizat în mediul online. Aşa cum era de aşteptat, au apărut şi primele reacţii şi declaraţii din partea soţului înşelat

Diana Tăicuţu, în vârstă de 36 de ani, profesoară de pictură şi directoarea Liceului de Arte din Focşani, a fost surprinsă în ipostaze extrem de intime cu un elev de clasa a XII-a. Numele lui este Ovidiu Saghin şi are 19 ani.

Se pare că relaţiile intime dintre cei doi durează de pe vremea când acesta era minor, conform stiridefocsani.ro. Imaginile cu profesoara şi adolescentul au fost surprinse de o cameră de supraveghere montată în locuinţa ei personală de fostul soţ, probabil pentru a dovedi infidelitatea femeii.

Stelian Tăicuţu, însă, neagă că el este cel care a instalat camerele de supraveghere în locuinţa soţiei sale, aşa cum l-a acuzat, cei doi aflându-se în proces de divorţ.

"Au fost neînțelegeri, dar le-am acceptat pe toate, am trecut peste toate, dar soția a zis nu s-a întâmplat nimic. Sunt lucruri care se petrec în orice familie și trecem peste toate problemele. Ținând cont de ce s-a întâmplat în ultimele zile, acum cred că a mințit. Am avut încredere în ea. Eu sunt devastat! Bănuieli au fost, dar soția mi-a spus că trebuie să am încredere în ea", a declarat bărbatul.