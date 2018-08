Halucinant! Ce a declarat în fața anchetatorilor șoferul beat care a intrat cu mașina într-un grup de CINCI copii, la Galați

Scene teribile la Galaţi, unde cinci copii au fost spulberaţi cu maşina, în mijlocul unui parc, de un şofer băut. Momentul a fost surprins de unul dintre zecile de oameni care se aflau la petrecerea de Sfânta Maria. În timp ce trei dintre copii sunt la Terapie Intensivă, şoferul are o explicaţie - dă vina pe o defecţiune tehnică pentru tot ce s-a întâmplat. Chiar şi aşa, procurorii au cerut arestarea lui, mai ales că au descoperit că a mai condus sub influenţa alcoolului.

Peste 20 de copii se jucau în locul special amenajat în parcul din comuna Băneasa, Galaţi. În imaginile filmate de martori, se vede cum şoferul pleacă în viteză, întoarce maşina şi pierde controlul volanului. Autoturismul a rupt un gard şi a izbit în plin un grup de cinci băieţi. Cel mai mare are 15 ani.

”Era aruncat peste gardul parcului, l-am săltat, m-am dus la alt copil, era bicicleta peste el, am luat-o, am aruncat-o. Plin de sânge!”, a mărturisit tatăl copilului de 15 ani care a fost rănit.

Şoferul se urcase la volan, deşi abia se mai ţinea pe picioare, spun martorii. Medicii au stabilit că era aproape de comă alcoolică. Concentraţia de alcool în sânge era de 1,90 grame pe litru. Deşi în parc era organizată o serbare publică de Sfânta Maria zona nu era supravegheată de niciun poliţist. Cum e minivacanţă, autorităţile locale nu au putut fi contactate penttru explicații.

Băiatul de 12 ani a fost cel mai grav rănit. Are fracturi costale şi bazinul rupt.

Şoferul are 41 de ani. Anchetatorilor le-a spus că totul s-a întâmplat din cauza unei defecţiuni la sistemul de direcţie al maşinii. Poliţiştii au mai stabilit că autoturismul nu avea inspecţia tehnică periodică valabilă.

Bărbatul are trei copiii şi lucrează în construcţii. În urmă cu câţiva ani, a mai avut permisul suspendat tot pentru că a condus sub influenţa alcoolului.