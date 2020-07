Șoferul arestat pentru nepurtarea măștii de protecție, acuzații dure: ”A fost un abuz. Am simțit că mor!”

”Am spus pe geam, din mers, ironic, că a făcut o faptă foarte bună. După ce am trecut de autogară, m-am uitat în oglindă retrovizoare și am văzut mașina poliției locale și girofarele puse. Veneau după mine, au mers în spatele meu până la următoarea stație, la Piața Centrală.

Eu eram ferm convins ce urma să se întâmple. Au coborât călătorii care aveau nevoie, au urcat cei ce trebuiau să urce, am închis ușile în afară de ușa care este separată, la mine în față, unde nu au acces călătorii. O țin deschisă pentru aerisirea mea, s-a urcat domnul acesta agent de poliție și pe un ton foarte recalcitrant, foarte agresiv, mi-a spus să îi prezint buletinul de identitate.”, a povestit un martor.

Toate calculele, date peste cap! Când ar fi apărut, de fapt, COVID-19 în România?! Ce crede minstrul Sănătății despre noua ipoteză

De asemenea, acesta a declarat că la fața locului s-au deplasat cinci echipaje.

”De la Piața Centrală până la următoarea Stație, deci au dat prin stație nu știu prin ce și au venit cinci echipaje domnule de la Poliția Locală! Am zis ”domne, dar stați un pic, vă rog frumos. Eu nu am făcut nimic. Nu am greșit cu nimic, nu am greșit regulile de circulație pentru ce mă legitimați? Eu sunt în timpul serviciului dacă vreți să aflați date despre mine puteți da telefon la societate”.