Anunț de ULTIMĂ ORĂ despre STAGIUL MILITAR obligatoriu! Tinerii din România așteptau declarația ministrului

Ministrul Apararii, Mihai Fifor, a anuntat ca in acest moment nu se discuta despre posibilitatea reintroducerii in Romania a stagiului militar obligatoriu.

"Asa dupa cum am mai spus cu ceva vreme in urma, in Romania serviciul militar obligatoriu este suspendat. In acest moment, nu putem discuta despre reluarea serviciului militar obligatoriu. Nu ne-am propus acest lucru si nu l-am discutat niciun moment. In Romania ne dorim in continuare ca spre armata sa vina tineri care doresc sa imbrace haina militara si sa serveasca sub drapelul patriei", a afirmat Mihai Fifor, pentru agerpres.ro.

Ministrul a mai precizat ca in majoritatea garnizoanelor sunt organizate Zile ale Portilor Deschise, astfel incat tinerii sa poata afla ce inseamna o unitate militara.

Ministrul Apararii a vorbit, tot duminica, si despre exercitiile militare recente ale Federatiei Ruse pe care le considera ”actiuni de provocare”. Fifor a mai mentionat ca de la ocuparea ilegala a Peninsulei Crimeea, Federatia Rusa ”se invecineaza, practic, cu noi”, dar, spune el, asta nu ne ridica probleme.