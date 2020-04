Proprietara unei ferme de ovine și-a găsit toate oile moarte. Un număr de 144 de animale au pierit, nu se știe din ce cauză

Poliţiştii au demarat, marţi, o anchetă după ce o femeie din satul Zorile a sesizat faptul că şi-a găsit toate cele 144 de oi moarte, conform reprezentanţilor Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Caraş-Severin, conform Agerpres.



"La faţa locului s-a deplasat echipa operativă din cadrul Secţiei 2 Poliţie Rurală Caransebeş şi poliţişti de la SAESP Caraş-Severin, împreună cu medici veterinari, iar din primele cercetări s-a constatat că animalele au murit la scurt timp după ce au băut apă din adăpătoarea situată în apropierea sălaşului. În continuare, s-a efectuat cercetarea la faţa locului şi au fost recoltate probe biologice", a declarat purtătorul de cuvânt al IPJ Caraş-Severin, Alina Boeru.

Din primele verificări a rezultat că turma de oi ar fi păscut pe un teren unde este plantată o livadă de pruni, iar la tulpina pomilor au fost găsite grămezi de azot, pe sol, precum şi fecale de ovine. Această livadă este situată in apropierea adăpătoarei din care animalele au băut apă.

Organele competente au demarat o anchetă în acest caz. S-au recoltat toate probele necesare identificării cauzei care a dus la moartea animalelor.



"Este o anchetă în desfăşurare în acest caz. Noi am fost sesizaţi luni seara şi am dispus deschiderea unei anchete, am trimis inspectorul sanitar-veterinar zonal şi o echipă de medici, la faţa locului. Au fost recoltate probe de apă, organe şi conţinut stomacal. O parte dintre probe va fi analizată la laboratorul nostru din Reşiţa, iar o altă parte va fi trimisă la Bucureşti pentru analize mai amănunţite."

