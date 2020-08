Tânără infectată cu noul coronavirus, scene dramatice pe plajă, în Eforie. Oamenii au sărit să o ajute, fără să își dea seama că sunt în pericol

Femeia de 28 de ani a venit la mare împreună cu mai multe rude. Toţi s-au cazat într-un apartament cu două camere dintr-o vilă din staţiunea Eforie.

„Din păcate, doamna de ieri a fost confirmată astăzi cu Covid-19. Dumneaei este internată în spital.

Cum am aflat, am trimis o echipă de inspectori la locaţia unde a fost cazată, să identificăm persoanele cu care a venit, din familie, prieteni, cu cine a intrat în contact, practic am demarat ancheta epidemiologică”, a declarat Cristina Schipor, pentru Observator.