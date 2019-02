Un tată nu este lăsat să își mai vadă copilul dintr-un motiv halucinant: ,,Ajutați-mã, vã rog, sã pot sã-mi văd puiul de om!''

Caz cutremurător! Un tată nu este lăsat să-și mai vadă copilașul de 11 luni pentru că muncește prea mult ca să își întrețină familia! Bărbatul imploră ajutor disperat pentru a-și vedea micuțul și pentru a afla orice despre el: ,,Vã rog, ajutați-mã, vreau sã îmi vãd puiul de om''



Părinții, în vârstă de 19 ani se acuză reciproc și folosesc acuzații rușinoase unul la adresa celuilalt pentru a-și sustrage bebelușul de partea lui.

În timp ce tatăl copilului o acuză pe mamă că este leneșă, iresponsabilă și nu are grijă de micuț, femeia îl acuză pe fostul concubin că a fost prea mult departe de familie, în străinătate, la muncă.

Deși sunt extrem de mici pentru a știi foarte bine cum se crește un copil, tinerii sunt influențați de mamele lor. În timp ce mama tânărului dorește să îl ajute în creșterea micuțului și pare o bunică responsabilă, mama femeii îi impune să-și părăsească familia și să ia copilul ca să aibă cu ce trăi de pe urma lui (pensie și alocație).

Tânărul de 19 ani din satul Bârlãlesti, comuna Epreni este disperat cã nu-și poate vedea copilul, un bãiețel frumosde 11 luni, copil pe care l-a „conceput” dintr-o aventurã cu o tânãrã, acum doi ani, pe când erau amândoi elevi la Colegiul Tehnic „Marcel Guguianu” din comuna Zorleni. Tânăra mamă, în vârstă de 20 de ani, s-a despărțit de tatăl copolului, dar atunci când a aflat despre vestea sarcinii l-a înștiințat că va fi tată.

În prezent, tatăl copilului cere cu disperare dreptul de a-și vedea copilul și de a avea drepturi asupra lui.

Potrivit vremeanoua.ro, băiatul disperat, a trimis o scrisoare prin care cere ajutor.

,,Mã numesc Mândru Marian Remus și apelez la dumneavoastrã din motive de disperare. În anul 2017 în timp ce frecventam liceul am cunoscut-o pe fosta concubinã din satul Zorleni. Dupã maxim un an de relație s-a întâmplat sã rãmânã gravidã în 2018. Eu am terminat liceul anul trecut si a trebuit sã plec în Belgia sã muncesc. Dupã trei luni de despãrțire, m-a anuntat cã ea este gravidã. Mie nu mi-a venit sã cred, ba mã sunã și îmi spune cã este al meu, ba nu este al meu… Nu eram nici eu sigur, iar dupã nașterea copilului m-am gândit sã mã retrag în țarã odatã cu terminarea contractului de muncã.

Primul meu gând a fost sã ma duc sã vãd copilul, dar cand am ajuns la ei acasã și mi-am gãsit copilul la o lunã jumate foarte slab și plin de bube în cap. Am înlemnit, m-am gândit sã o iau acasã la mine la Bârlãlesti, cu tot cu copil. Am fost de acord amândoi sã facem un test ADN la care mi-a dovedit cã este fiul meu. Odatã mutați în locuința mea, eu am încercat sã îi explic cã eu voi pleca din nou la muncã ca sã pot sã-mi întrețin familia, iar ea cu greu m-a lãsat amenințându-mã cã dacã eu plec la muncã, ea va fugi cu copilul. Vã rog, ajutați-mã, vreau sã îmi vãd puiul de om, atât vreau, sã aibã mamã si tatã chiar dacã ne-am despãrțit. Nimeni nu își poate imagina ce durere port în suflet''.

Băiatul povestește că femeia și-a părăsit bebelușul la bunicii paterni, fără a-i mai păsa de el, iar ulterior i-a dat pe aceștia în judecată pe motiv că nu este lăsată sa își vadă copilul. Din cauza vârstei, femeia a obținut custodia copilului, împreună cu tatăl, dar din nefericire acesta nu este lăsat să aibă niciun contact cu micuțul:,,„Credeti-mã sunt disperat, nu stiu ce sã mai fac, m-a blocat peste tot, nu am voie sã iau legãtura cu copilul, sã știu de el, la telefoane nu îmi rãspunde, sunt disperat!! Vã rog ajutați-mã, vreau sã îmi vãd puiul de om'', a scris el pentru vremeanoua.ro.