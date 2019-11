Tatăl bebelușului de nouă zile mort în blocul din Timișoara a povestit, cu lacrimi în ochi, cum s-a luptat să își salveze copilul: „Am făcut resuscitare cât am putut...”

Tragedii în lanţ într-un bloc din Timişoara! Un bebeluş de nouă zile, un copil de trei ani şi mama lui au murit în condiţii suspecte, după o operaţiune de deratizare în imobil. Apelurile de urgenţă au venit încă de sâmbătă, însă abia astăzi la prânz autorităţile au declanşat alerta.

„Au intrat în camerele care erau goale şi au dat cu substanţe. Aveau măşti pe faţă, au izolat după aceea uşile, tot, nu am ştiut că ei dau... El s-a simţit rău de atunci, că nu mai putea să mai respire, am făcut resuscitare cât am putut şi apoi am sunat la ambulanţă”, a povestit tatăl bebelușului.