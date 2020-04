Tunurile de zăpadă folosite la dezinfecție, în Sinaia. Primar: „Am improvizat. Cumpărată, instalația costa 85.000 de euro!”

Primarul localităţii, Vlad Oprea, spune că a apelat la această soluţie pentru că instalaţiile de dezinfectare sunt mult prea scumpe.

”Am cerut o ofertă de la producătorii de astfel de nebulizatoare și am primit o ofertă exorbitantă, peste 85.000 de euro costa doar instalația care trebuia montată pe o mașină. Am improvizat și am creat aceeași instalație, poate chiar mai bună”, spune primarul.