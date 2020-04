O lecție impresionantă de viață! În timp ce alți adolescenți construiesc doar în jocurile video, un băiat de 16 ani își ridică singur o casă, cu banii câștigați din munca cu ziua

N-am pensie, n-am nimica, eu am trăit dintr-o vacă. Am vândut laptele și mi-am crescut copiii, așa amărâtă cum am putut. Și i-am dat la casele lor.

Acum, grija Getei este să-și vadă și mezinul pornit pe un drum bun în viață.

Georgică muncește de la nouă ani să-și construiască această căsuță

Băiatul este mândria părinților săi, care au numai cuvinte de laudă la adresa lui. Este chibzuit, spunea mama despre el, nu cheltuiește ca alți băieți. Mai mult de doi lei, nu își ia la el atunci când merge în sat.

Băiatul a început construcția căsuței pe data de 6 martie, de îndată ce s-a desprimăvărat și de mai bine de o lună de zile muncește zi de zi la ea. Casa părinților lui este una veche, bătrânească, șubrezită de trecerea anilor, de aceea, Georgică, speră să izbutească în timp să-și definitiveze sopul.

Tatăl lui Georgică este bolnav

Bărbatul a suferit în trecut un accident vascular cerebral și foarte multă vreme nu a putut să vorbească și nu a putut ieși afară din casă. De muncit nici nu se pune problema. Așa că Georgică a fost nevoit să se descurce cu brațele sale, "furând" meserie de la alții.

Și mama lui suferă de mai multe afecțiuni, diabetul și inima, se numără printre ele.

Despre Georgică, mama sa spune că nu a vrut la școală, însă de mic i-au plăcut muncile gospodărești. A învățat să scrie și să socoteascăpuțin de la surorile lui mai mari, deși una dintre surori e de părere că era bine dacă ar fi avut și puțină școală, pentru a-i fi mai uțor în viață.

La vârsta de nouă ani a avut grijă de caprele din gospodărie. Animalele s-au înmulțit, iar căprițele i-au adus un venit substanțial lui Georgică, băiatul care era responsabilul gospodăriei în ce privește animalele. Când a vândut caprele, băiatul a avut grijă de bani, pe care i-a pus deoparte. Apoi a muncit prin sat, vânzând bălegar, folosit ca îngrășământ în agricultură. Și așa a adunat Georgică 10.500 de lei, bani cu care a început construirea casei.

Georgică mai este ajutat la muncă de alți băieți din sat, vrednici și hotărâți în ale muncilor. Casa a gândit-o ca având o cameră în plus, aceea fiind destinată, când va fi gata, mamei sale.