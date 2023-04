Un bărbat de 109 ani, care încă își conduce mașina în fiecare zi, a dezvăluit secretul unei vieți lungi și fericite

Bărbatul nu are nevoie de ajutor pentru a se deplasa între etaje, de la dormitorul său până la parter, explică familia lui: „Am fost foarte, foarte, foarte norocos în viața mea. Mă simt perfect”, a spus bătrânelul în vârstă de 109 ani, conform publicației Today.com.

Cum arată o zi din viața bărbatului de 109 ani. Nu suferă de nicio boală

„Nu are dureri de spate. Nu are durerile zilnice pe care le am eu, la 48 de ani. Nu are dureri de cap. E foarte neobișnuit!”, spune Erica Lista, nepoata lui Vincent.

„Sunt specializat în terapie ocupațională, așa că știu multe despre activitățile vieții de zi cu zi și nu am nevoie de ajutor pentru nimic”, a povestit bărbatul.

Oamenii care trăiesc 100 de ani sau mai mult nu mai sunt un fenomen rar, dar este neobișnuit ca bărbații să trăiască atât de mult. Dintre centenari, 85% sunt femei și 15% sunt bărbați, conform unui studiu de la Universitatea din Boston, iar motivele sunt neclare.

Născut pe 28 martie 1914, Vincent se bucură nu numai de o viață lungă, ci și de una sănătoasă. El spune că nu s-a îmbolnăvit niciodată grav și nu are probleme cu inima. Are un copil, trei nepoți și șapte strănepoți. Soția lui a murit în 1992, la 54 de ani.

Mulți dintre membrii familiei sale s-au adunat recent la el acasă pentru a-i sărbători cea de-a 109-a aniversare cu pizza și cu un tort de morcovi, preferatul lui.

Secretul bărbatului de 109 ani pentru o viață lungă

Fă ceea ce-ți place

Vincent a petrecut peste 80 de ani în calitate de membru al departamentului local de pompieri voluntari și a fost șef pentru o perioadă de timp.

Întrebat ce i-a adus fericirea sau ce i-a adus speranță, el a răspuns rapid: „Pompierii... Am întâlnit atât de mulți prieteni”.

„După ce bunica mea a murit, asta l-a ținut în viață. În fiecare zi, mergea la casa de pompieri de la 3 la 5, iar toți bătrânii stăteau acolo și petreceau. Era ca familia lui”, a povestit nepoata sa.

El a lucrat timp de 60 de ani ca manager de piese auto, înainte de a se pensiona la 70 de ani: „Încă voiam să lucrez, dar soția mea a spus că este timpul să renunț”, își amintește el.

Laptele face bine organismului

La 15 ani a plecat să lucreze la o fermă de lapte pentru a-și întreține familia. A livrat lapte timp de cinci ani și a băut din el cât a vrut, lucru pentru care este recunoscător.

„Am băut lapte și am mâncat bine pentru că lucram la o fermă. Cred că acel stil mi-a dat un început bun în viață și a fost benefic pentru oasele mele”, spune Dransfield.

Rămâi activ. Fă mișcare

Nu ridica greutăți sau nu făcea exerciții într-o sală de sport, dar el a continuat să se miște pe tot parcursul vieții sale.

Bucură-te de ceea ce mănânci

Bătrânelului îi place mâncarea italiană, hamburgerii, salata, ciocolata cu lapte și alte dulciuri. Totodată, bea o ceașcă de cafea în fiecare zi și bea ocazional bere, dar nu bea alt alcool.

„A mâncat tot ce a vrut. Nu și-a urmărit niciodată greutatea. Nu a trebuit niciodată să slăbească. A fost întotdeauna în formă”, a povestit nepoata lui.

La 109 de ani, Dransfield încă gătește singur, deși asta înseamnă, de obicei, încălzirea supei la aragaz sau la cuptorul cu microunde.

Niciodată nu este prea târziu pentru a schimba sau îmbunătăți un obicei prost

Vincent a început să fumeze când avea 50 de ani, după ce un coleg pompier i-a oferit o țigară și i-a plăcut. După aproape 20 de ani mai târziu, a renunțat.

„Într-o zi, mi-a spus că va renunța la fumat”, își amintește nepoata. „A aruncat țigările și asta a fost tot. Doar că nu a mai fumat niciodată”.

Rămâi pozitiv

Vincent mereu s-a considerat un om optimist. Are un simț al umorului dezvoltat și îi place să cunoască numele tuturor din oraș, spune nepoata lui.

„A avut întotdeauna o atitudine atât de pozitivă, optimistă, chiar și atunci când bunica mea a murit. A trăit pentru ea, dar era hotărât să continue să trăiască”, a spus femeia.

