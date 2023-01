Un fost agent FBI a dezvăluit cele mai evidente semne de infidelitate în cuplu. Multe dintre ele nu le știai

Pentru a prinde în fapt un partener infidel sau pentru a-și confirma suspiciunile, oamenii apelează la detectivi particulari, specializați în a descoperi adevărul din spatele relațiilor.

În plus, un investigator cu ani experiență în spate știe exact care sunt semnele care indică faptul că o persoană ascunde ceva. Prin urmare, un fost agent FBI dezvăluie care sunt cele mai evidente 20 de semne ale infidelității, când vine vorba de viața de cuplu, scrie The Independent.

Thomas Martin are 40 de ani experiență în spate, dar și propria sa afacere cu servicii de investigație. Este totodată autorul cărții Seeing Life through Private Eyes, unde a enumerat indiciile cele mai comune atunci când partenerul sau partenera calcă strâmb.

În anii săi de experiență, Tom Martin a observat că există niște tipare care se tot repetă. Cu toate acestea, dacă la rândul tău, în relația ta, ai observat 1-2 semne, fostul agent a precizat că nu este un motiv de îngrijorare.

În schimb, dacă sunt cel puțin 4-5 semne evidente, atunci există șanse mai mari să fie vorba despre infidelitate.

În afară de a petrece multe ore la serviciu sau în călătorii de afaceri ori a face mai puțină dragoste, un alt semn ar putea fi faptul că persoana care înșeală are o nouă pasiune sau imagine de sine sau orice care o ajută să se îmbunătățească, probabil pentru altcineva.

Cu toate acestea, poate cel mai important semn pe care nu trebuie să-l ignori este intuiția. Ascultându-ți instinctul, îți poți da seama că ceva este în neregulă la partener/ă.

Iată care sunt cele mai comune semne de infidelitate

Schimbarea obiceiurilor

Ieșitul din casă devreme și revenirea acasă prea târziu

Călătoriile de afaceri

Absența în planurile de vacanță sau la evenimentele de familie

Orele suplimentare petrecute la locul de muncă sau oriunde altundeva

Cheltuieli inexplicabile

Conturi secrete (Instagram, e-mail)

Facturi ascunse în urma cărora s-a folosit cardul de credit

Îngrijire personală suplimentară

Miros străin sau rujul tipic pe guler

Cumpăratul de cadouri pe care nu le-ai văzut

Lucruri inexplicabile găsite, cum ar fi prezervativele din mașină

Mersul la o sală de sport

Apeluri pierdute de la un număr necunoscut

Mesaje text codificate sau secrete

Mai puțin sex

Tot timpul în gardă/defensivă

Minciuni evidente

Atitudine fermă/tranșantă/de moment

Persoanele care înșeală urăsc vizitele surpriză

Chiar dacă un partener nu afișează niciunul dintre semnele tipice, s-ar putea ca intuiția ta să înțeleagă ceva.

Acum, în era tehnologiei, Thomas Martin a precizat că majoritatea oamenilor sunt capabili să-și confirme ei înșiși temerile. De exemplu, dacă vezi persoana iubită furișându-se de multe ori să răspundă la un apel telefonic târziu în noapte sau ascunzând mesajele texte, o poți prinde în fapt destul de ușor.

Cu toate acestea, Martin avertizează să nu intri în panică în aceste situații sau să tragi concluzii pripite deoarece poate „periclita o relație valoroasă din cauza a ceea ce ar putea fi anxietăți nefondate”.

