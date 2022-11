Maria Lucia Hohan, celebra creatoare de modă, acuzată că a avut 10 aventuri pe parcursul relației cu fostul logodnic

Unul dintre cele mai puternice branduri vestimentare din România, care are succes la Hollywood, are în spate o femeie extrem de talentată, care și-a făcut un nume la nivel internațional, între cele mai mari staruri. Lucia și-a luat diplomă în design textil de la renumitul Institut Superior des Arts Apliquees de la Paris, după care s-a mutat la Milano, unde a lucrat la Krizia, sub îndrumarea Miucciei Mandelli, potrivit unui interviu acordat în urmă cu mult timp pentru Income Magazine.

A făcut vâlvă printre cele mai de seamă vedete recunoscute la nivel mondial, însă celebritatea nu i-a adus doar succes și bani, ci și multe aspecte neplăcute, acuzații și “linșaj” în ziare. De curând, celebra românca este acuzată în presa din România de către un martor că ar fi avut relații extraconjugale în timp ce era căsătorită cu tatăl celor doi copii ai săi.

Maria Lucia Hohan, celebra creatoare de modă, care a îmbrăcat-o pe Beyonce, Madonna, Jennifer Lopez, este acuzată că și-ar fi înșelat soțul de peste 10 ori pe parcursul relației. Ce spune martorul care a făcut parte din procesul de „rupere a logodnei”

În cadrul procesului de „rupere a logodnei” dintre cei doi foști parteneri de viață, un martor a făcut acuzații în ceea ce o privește pe româncă. Acesta susține că are dovezi și știe cu certitudine că Maria Lucia Hohan și-a înșelat partenerul în timpul căsătoriei cu “cel puțin” 10 parteneri.

„Acestei femei nu i-a păsat nicio clipă de relație, de casă, de familie… Sincer, eu n-am mai auzit de așa ceva, până și filmele sunt pistol cu apă pe lângă ce s-a petrecut în acestă familie. Infidelitățile descoperite de Adrian Stănescu, logodnicul ei, sunt nenumărate… Nu-mi dau seama cum mai funcționează băiatul ăsta. Iubiți români, iubiți străini, nu conta, amanți să fie… au fost cel puțin 10 aventuri în 11 ani de relație!”, a declarat în exclusivitate Alexandru T. pentru România TV.

Ba mai mult, spune că în timp ce fostul ei logodnic era prin magazine pentru a-i căuta inel să o ceară de soție, ea avea o aventură cu un prieten de-al bărbatului.

Citește și: Ea e românca talentată care o îmbracă pe Beyonce! Povestea ei e demnă de Hollywood!

„Mărturiile mele ar lăsa cu gura căscată pe orice român care mai are un gram de decență… În ianuarie 2010, în timp ce Adrian Stănescu îi cumpăra entuziasmat inelul de logodnă, ea acceptând propunerea, Maria Lucia Hohan dădea o lipsă totală de scrupule și avea o aventură chiar cu un prieten de-al lui!! Unul… Klingh, Klinch… În timp ce Stănescu alerga prin magazine după inel, viitoarea lui soție îi trimitea mesaje fierbinți de dragoste amicului propriului logodnic. Asta în condițiile în care femeia îi sărise de gât lui Stănescu, când acesta o ceruse de nevastă. Ce să mai înțelegi din telenovela asta?”, a mai declarat Alexandru T., pentru România TV.

„În iunie 2013, Maria Lucia Hohan, în loc să meargă în vacanță cu copiii, alături de logodnicul Adrian Stănescu, a preferat o aventură cu un alt nenic”, a mai completat martorul.

Citește și: Gabi Bădălău și-a vizitat tatăl în arest. Cum a apărut fiul lui Niculae Bădălău și ce i-a pregătit

Vezi episodul special Stand-Up Revolution - Celebrity disponibil integral în AntenaPLAY!