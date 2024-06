Un ieșean a cumpărat un cașcaval la jumătate de preț, dar a regretat apoi. Ce a găsit în pungă când a deschis-o

Un ieșean s-a bucurat să vadă o reducere consistentă la cașcaval, însă în scurt timp și-a dat seama că nu poate mânca produsul.

Un cașcaval de 200 de grame a fost redus de la prețul de 18,39 lei la 9,19 lei. Un bărbat din Iași a cumpărat un cașcaval cu reducere de 50%, dar când a deschis punga a realizat că produsul era mucegăit, potrivit gândul.ro.

Românii se înghesuie să cumprere produse care sunt în pragul expirării, având în vedere că inflațiile din ultimii ani au produs dezechilibre mari în ceea ce provește puterea de cumpărare a unei pături mari din societatea noastră.

Totuși, chiar dacă legal comercianții pot face reduceri de 50% pentru produsele în prag de expirare, pentru a accelera vânzarea, produsele trebuie să fie comestibile.

Ce a găsit un bărbat din Iași în punga cu cașcaval redus la preț

Bărbatul a publicat pe un grup de Facebook imaginile cu cașcavalul plin de mucegai, iar comentariile nu au întârziat să apară.

„Nu doar în Iași este asta. În majoritatea magazinelor am găsit, la pâine în special. Tot lanțul de magazine au angajați care lasă de dorit și dorm în papuci”. „Ți-au dat și o penicilină de banii ăia”, „Nu mă mir, eu azi am luat carne stricată de la ei și am dus-o înapoi”, „A crescut ceva cașcaval pe lângă mucegaiul ăla” sau „Manipulează situația, pentru că știu sărăcia din țară. Se vinde orice”, sunt doar câteva dintre comentariile lăsate de internauți la postarea ieșeanului.

În baza legislației UE, dacă produsele pe care le-ați cumpărat se dovedesc a fi defectuoase sau nu arată conform descrierii, comerciantul trebuie să le repare, să le înlocuiască sau să vă ramburseze, integral sau parțial, suma plătită. Aveți întotdeauna dreptul la o garanție minimă de 2 ani, gratuită, potrivit europa.eu.

„Vânzătorul este obligat să livreze consumatorului produse care sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare. Se consideră că produsele sunt în conformitate cu contractul de vânzare-cumpărare dacă:

a) corespund descrierii făcute de vânzător şi au aceleaşi calităţi ca şi produsele pe care vânzătorul le-a prezentat consumatorului ca mostră sau model;

b) corespund oricărui scop specific solicitat de către consumator, scop făcut cunoscut vânzătorului şi acceptat de acesta la încheierea contractului de vânzare-cumpărare;

c) corespund scopurilor pentru care sunt utilizate în mod normal produsele de acelaşi tip”, se arată pe anpc.ro.