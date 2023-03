Un nou cutremur s-a produs în România, în cursul zilei de sâmbătă. Ce magnitudine a avut seismul

Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului a anunțat că seismul s-a produs sâmbătă la ora 14:09.

Un cutremur cu magnitudinea de 4,2 pe scara Richter s-a produs în județul Buzău

„În ziua de 11.03.2023, 14:09:20 (ora României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, BUZAU un cutremur mediu cu magnitudinea ML 4.2, la adâncimea de 118.4 km”, se arată în anunțul INFP.

Cutremurul s-a produs la 51km NV de Buzau, 61km V de Focsani, 63km SE de Sfantu-Gheorghe, 66km E de Brasov, 72km NE de Ploiesti, au precizat reprezentanții INFP.

Cutremurul de 4,2 grade, vine după ce pe în ziua de 10.03.2023, 19:39:48 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 2.8, la adâncimea de 12.2 km.

Raed Arafat a făcut recomandări cu privire la cum acționăm în cazul unui cutremur

Nu este recomandat ca oamenii să sune la 112 pentru că au simțit cutremurul.

Oprește gazele și deschide ușa apartamentului: "E posibil ca ușile, uneori, să se blocheze. Atunci, dacă ușa a rămas deschisă pe timpul cutremurului în primele secunde, știi că nu rămâi blocat."

Stai ascuns sub masă pentru a fi protejat: "Nu mai putem să spunem sub tocul ușii pentru că nu mai sunt corelate ușile cu grinzile de rezistență", spune Raed Arafat

Informare pe pe platforma fiipregătit.ro pentru a ști cum acționezi

Cum explică Raed Arafat de ce nu a trimis sistemul Ro-Alert niciun mesaj de avertizare la cutremur

"De când s-a resimţit cutremurul, au intrat în procedură colegii de la Pompieri, mai ales cu verificarea zonelor vulnerabile. A fost trimisă o echipă de la Pompieri în Bucureşti pentru verificarea Centrului vechi. Nu s-au primit apeluri la 112 şi nici nu s-au înregistrat efecte. (...) Noi nu am dat mesaje RO-ALERT. Când se dau mesaje, scrie clar cine trimite şi că este RO-ALERT. Nu s-au dat mesaje, dar am înţeles că la unele telefoane cu Android există aplicaţii care pot să spună că se întâmplă ceva şi să dea un mesaj, dar noi nu am dat mesaje", a explicat Arafat, la Digi24.

